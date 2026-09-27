  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

مهلت ارسال آثار به دومین رویداد رسانه‌ای «هما» تمدید شد

مهلت ارسال آثار به دومین رویداد رسانه‌ای «هما» تمدید شد

دبیر دومین رویداد رسانه‌ای «هما» از تمدید مهلت ارسال آثار به این رویداد تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویداد رسانه‌ای «هما»، محمد احسان مفیدی کیا با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان، فعالان رسانه‌ای و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر و همچنین درخواست‌های مکرر متقاضیان برای فرصت بیشتر برای تکمیل آثار، گفت: مهلت ارسال آثار به این رویداد به مدت یک ماه تمدید شده است.

مفیدی کیا با اشاره به اهمیت سطح کیفی آثار ارسالی، افزود: باتوجه‌به محورهای رویداد که بر روایتی نو از همدلی، مقاومت و امید متمرکز است، حفظ کیفیت در تولید محتوا، اولویت دبیرخانه است.

او افزود: فرصت فراهم شده برای شرکت‌کنندگان در بخش‌های روایت‌های ویدئویی (فیلم‌های کوتاه و ۱۱۲ ثانیه‌ای)، روایت‌های تصویری (عکس و مجموعه عکس) و روایت‌های شنیداری (پادکست و نمایش رادیویی) تمدید شد تا هنرمندان بتوانند آثار خود را با تمرکز بر محورهایی همچون فداکاری امدادگران، نجاتگران و داوطلبان، همدلی و مقاومت هموطنان در روزهای سخت و روایت‌های انسانی از خط مقدم امداد و نجات با فرصت بیشتری تولید و برای دبیرخانه بفرستند.

پایان مهرماه؛ آخرین فرصت ارسال آثار

دبیر دومین رویداد رسانه‌ای «هما» گفت: این تمدید، آخرین فرصت برای علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد ملی است و امیدواریم علاقه‌مندان هرچه زودتر آثار خود را ارسال کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ از طریق وبگاه رسمی رویداد به نشانی homame.ir ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به همین سامانه مراجعه کنند.

کد مطلب 6960253
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها