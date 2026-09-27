به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویداد رسانهای «هما»، محمد احسان مفیدی کیا با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان، فعالان رسانهای و داوطلبان جمعیت هلالاحمر و همچنین درخواستهای مکرر متقاضیان برای فرصت بیشتر برای تکمیل آثار، گفت: مهلت ارسال آثار به این رویداد به مدت یک ماه تمدید شده است.
مفیدی کیا با اشاره به اهمیت سطح کیفی آثار ارسالی، افزود: باتوجهبه محورهای رویداد که بر روایتی نو از همدلی، مقاومت و امید متمرکز است، حفظ کیفیت در تولید محتوا، اولویت دبیرخانه است.
او افزود: فرصت فراهم شده برای شرکتکنندگان در بخشهای روایتهای ویدئویی (فیلمهای کوتاه و ۱۱۲ ثانیهای)، روایتهای تصویری (عکس و مجموعه عکس) و روایتهای شنیداری (پادکست و نمایش رادیویی) تمدید شد تا هنرمندان بتوانند آثار خود را با تمرکز بر محورهایی همچون فداکاری امدادگران، نجاتگران و داوطلبان، همدلی و مقاومت هموطنان در روزهای سخت و روایتهای انسانی از خط مقدم امداد و نجات با فرصت بیشتری تولید و برای دبیرخانه بفرستند.
پایان مهرماه؛ آخرین فرصت ارسال آثار
دبیر دومین رویداد رسانهای «هما» گفت: این تمدید، آخرین فرصت برای علاقهمندان برای شرکت در این رویداد ملی است و امیدواریم علاقهمندان هرچه زودتر آثار خود را ارسال کنند.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ از طریق وبگاه رسمی رویداد به نشانی homame.ir ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به همین سامانه مراجعه کنند.
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