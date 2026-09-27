سازمان غذا و دارو از قیمت گذاری واکسن عقب ماند!

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود و توزیع اولین محموله واکسن آنفلوانزا به کشور، به داروخانه ها اعلام شد که قیمت این واکسن برای مصرف کننده، دو میلیون و ۱۸۵ هزار تومان است و پیش فاکتور به داروخانه ها ارسال شد.

این در حالی بود که واکسن آنفلوانزا هنوز در چرحه توزیع قرار نگرفته بود و داروخانه ها آماده دریافت واکسن های پیش خرید از شرکت های پخش بودند.

این اتفاق مربوط به پنج شنبه گذشته مصادف با دوم مهر ۱۴۰۵ بود.

در همین حال، روز شنبه چهارم مهر ۱۴۰۵، به داروخانه ها اعلام شد که قیمت واکسن آنفلوانزا مقداری کاهش یافته و به یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان برای مصرف کننده رسیده است.

علت این کاهش قیمت متوجه سازمان غذا و دارو است که نسبت به قیمت گذاری اولیه واکسن آنفلوانزا توسط شرکت وارد کننده، نظارت نداشته و بعدا متوجه شده است که قیمت اولیه قدری بالا بوده و در نتیجه آن، اصللاح قیمت صورت گرفته و به داروخانه ها نیز ابلاغ شده است.

محموله وارداتی واکسن آنفلوانزا از کشور چین است.

طبق قانون، سازمان غذا و دارو مسئول قیمت گذاری اقلام دارویی و فرآورده های سلامت محور است که واکسن را نیز شامل می شود. بنابراین، وقتی به فاصله ۴۸ ساعت شاهد تغییر قیمت واکسن هستیم، موضوع متوجه کمیسیون قیمت گذاری سازمان غذا و دارو است که چرا این اتفاق افتاده است.