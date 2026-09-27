  1. استانها
  2. تهران
۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

۳۰۰ میلیارد ریال برای تقویت آب شرب شریف‌آباد پاکدشت هزینه می‌شود

۳۰۰ میلیارد ریال برای تقویت آب شرب شریف‌آباد پاکدشت هزینه می‌شود

پاکدشت- فرماندار پاکدشت گفت: عملیات حفر چاه مجتمع آبرسانی شهدای کریم‌آباد با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال برای تقویت آب شرب شریف‌آباد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی، در بازدید از روند عملیات حفر چاه مجتمع آبرسانی شهدای کریم‌آباد اظهار کرد: تأمین آب شرب پایدار و باکیفیت برای شهروندان از اولویت‌های مهم شهرستان است.

وی افزود: پیگیری طرح‌های آبرسانی، به‌ویژه در مناطق روستایی، با جدیت دنبال می‌شود و دستگاه‌های متولی باید اجرای این طرح‌ها را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

فرماندار پاکدشت گفت: عملیات حفر این چاه با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال و با هدف تأمین آب پایدار و تقویت شبکه آب شرب بخش شریف‌آباد آغاز شده است.

قمی ادامه داد: حفر این چاه می‌تواند ظرفیت تأمین آب مجتمع آبرسانی شهدای کریم‌آباد را افزایش داده و به پایداری شبکه آب شرب بخش شریف‌آباد کمک کند.

وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در اجرای طرح‌های آبرسانی تأکید کرد و افزود: فرمانداری روند اجرای این طرح را با همکاری اداره آبفا و سایر دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد کرد.

در این بازدید، شریفی معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری، کرمی بخشدار شریف‌آباد، مفاخری مسئول بازرسی فرمانداری و صاحب‌جمعی رئیس اداره آبفای شهرستان پاکدشت نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6960190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها