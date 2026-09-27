به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی، در بازدید از روند عملیات حفر چاه مجتمع آبرسانی شهدای کریم‌آباد اظهار کرد: تأمین آب شرب پایدار و باکیفیت برای شهروندان از اولویت‌های مهم شهرستان است.

وی افزود: پیگیری طرح‌های آبرسانی، به‌ویژه در مناطق روستایی، با جدیت دنبال می‌شود و دستگاه‌های متولی باید اجرای این طرح‌ها را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

فرماندار پاکدشت گفت: عملیات حفر این چاه با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال و با هدف تأمین آب پایدار و تقویت شبکه آب شرب بخش شریف‌آباد آغاز شده است.

قمی ادامه داد: حفر این چاه می‌تواند ظرفیت تأمین آب مجتمع آبرسانی شهدای کریم‌آباد را افزایش داده و به پایداری شبکه آب شرب بخش شریف‌آباد کمک کند.

وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول در اجرای طرح‌های آبرسانی تأکید کرد و افزود: فرمانداری روند اجرای این طرح را با همکاری اداره آبفا و سایر دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد کرد.

در این بازدید، شریفی معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری، کرمی بخشدار شریف‌آباد، مفاخری مسئول بازرسی فرمانداری و صاحب‌جمعی رئیس اداره آبفای شهرستان پاکدشت نیز حضور داشتند.