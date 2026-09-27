به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانمحمدی صبح امروز یکشنبه در آیین افتتاح ۶ طرح آموزشی که در شهر منتظران دزفول برگزار شد، اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت آموزشی در قالب ساخت هشت هزار فضای آموزشی در کشور برای دو سال تعریف شده که تاکنون چهار هزار و ۷۰۰ طرح با مشارکت خیرین مدرسه ساز ساخته و تحویل دانشآموزان شده است
وی افزود: نهضت توسعه عدالت آموزشی برای یک دوره دو ساله برنامهریزی شده و امسال نیز دو هزار و ۳۰۰ طرح آموزشی در قالب این نهضت تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است.
خان محمدی افزود: تلاش مجموعه آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس بر این است که سایر طرحهای پیشبینیشده نیز تا پایان فعالیت دولت چهاردهم تکمیل و در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به بازسازی مدارس آسیبدیده از جنگ بیان کرد: این مدارس با همراهی و مشارکت خیران و بدون استفاده از اعتبارات دولتی بازسازی شدند.
خانمحمدی با قدردانی از حمایتهای مسعود پزشکیان، وزیر آموزش و پرورش و استاندار خوزستان در زمینه ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی، دزفول را شهری شناختهشده در عرصه مقاومت دانست و گفت: فرهنگ مقاومت در این شهرستان ریشهدار است و نتیجه این فرهنگ، پیروزی خواهد بود.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور همچنین با اشاره به تحولات اخیر کشور در عرصههای مختلف، عنوان کرد: فرهنگ مقاومت امروز به گفتمان غالب در میان مردم تبدیل شده است.
وی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: بازگشایی مدارس در شرایطی انجام شد که هجمه و تبلیغات گستردهای برای حرکت به سمت آموزش مجازی وجود داشت، اما «حماسه مهر» رقم خورد و اکنون مدارس سراسر کشور به صورت حضوری فعالیت میکنند.
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