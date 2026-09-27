نشست مهم چارچوب هماهنگی عراق درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، چارچوب هماهنگی گروههای سیاسی شیعی عراق امشب ممنوعیت فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های کشور را بررسی می‌کند.

یک منبع سیاسی آگاه خبر داد که سران چارچوب هماهنگی عراق امشب برای گفتگو درباره تصمیم ممنوعیت فرود هواپیماهای ایرانی در تمامی فرودگاه‌های عراق و پیامدهای آن نشستی را با حضور علی الزیدی نخست وزیر عراق برگزار خواهند کرد.

این منبع گفت که در این نشست توجیهات و دلایل تصمیم دولت عراق و تاثیرات آن بر روابط میان بغداد و تهران، مواضع سیاسی و مردمی مطرح شده پس از توقف فرود پروازهای ایرانی و امکان مدیریت و کاهش پیامدهای این تصمیم از طریق کانال‌های سیاسی و دیپلماتیک بحث و بررسی خواهد شد.

وی اعلام کرد که سران چارچوب هماهنگی همچنین درباره مواضع برخی گروههای سیاسی و مردمی و مسلح در مخالفت با این تصمیم و پیامدهای احتمالی تداوم این ممنوعیت، از جمله تشدید تنش‌های سیاسی یا شکل گیری اعتراضات و تحرکات مردمی گفتگو خواهند کرد که هدف از آن تلاش برای رسیدن به موضعی یکپارچه درباره چگونگی رسیدگی به این پرونده در مرحله پیشِرو است.

به گفته این منبع که خواست نامش فاش نشود، در این نشست بررسی خواهد شد که آیا سران چارچوب هماهنگی از تداوم اقدامات کنونی حمایت خواهند کرد یا با در نظر گرفتن منافع عراق و پیامدهای این تصمیم بر بخش هوانوردی و فرودگاه‌های عراق برای حل این مساله به دنبال یک راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک خواهند بود.