افزایش ۱۰ درصدی بارندگی تهران به معنای پایان خشکسالی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای تهران، افشین رحیمزاده قائممقام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به افزایش حدود ۱۰ درصدی بارندگی در این استان گفت: با وجود افزایش بارشها، آثار شش سال خشکسالی همچنان ادامه دارد و جبران کمبودهای ناشی از سالهای کمبارش به زمان نیاز دارد.
رحیمزاده در مراسم نواختن زنگ «آب، ایثار و شهادت» در دبستان شاهد شهید فهمیده تهران اظهار کرد: امسال میزان بارندگی در استان تهران حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است، اما این افزایش به معنای پایان خشکسالی نیست و جبران آثار سالهای کمبارش زمانبر خواهد بود.
وی با بیان اینکه استان تهران شش سال خشکسالی را پشت سر گذاشته است، افزود: با وجود شرایط دشوار آبی، تأمین آب شهروندان استمرار داشته است، اما مدیریت مصرف و همراهی مردم همچنان بخش مهمی از مسیر عبور از شرایط خشکسالی است.
رحیمزاده با اشاره به اهمیت آموزش مدیریت مصرف آب در مدارس، از دانشآموزان خواست در کنار تحصیل، نسبت به مصرف آب حساس باشند و از هدررفت این منابع در مدرسه و خانه جلوگیری کنند.
در ادامه این مراسم، سمیه خداپرست، مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده، نیز با اشاره به تداوم خشکسالی در کشور گفت: حتی در صورت افزایش بارندگی، جبران کمبودهای ناشی از سالهای خشکسالی زمانبر است.
وی افزود: تأمین آب فرآیندی طولانی و هزینهبر است و از ساخت سد و ذخیرهسازی تا تصفیه و انتقال آب، مراحل متعددی را شامل میشود؛ بنابراین جلوگیری از هدررفت آب باید مورد توجه قرار گیرد.
خداپرست با تأکید بر نقش دانشآموزان در مدیریت مصرف آب اظهار کرد: دانشآموزان میتوانند با کاهش هدررفت آب در مدرسه، خانه و جامعه در حفاظت از منابع آبی مشارکت کنند.
در این مراسم که با حضور مسئولانی از وزارت نیرو، شرکت آب و فاضلاب استان تهران و آموزش و پرورش برگزار شد، خانواده شهیدان دانشآموز اسما و سلما ذاکری نیز حضور داشتند و از فرزندان شهدای محصل در دبستان شاهد شهید فهمیده تجلیل شد.
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