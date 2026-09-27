سرهنگ امیرمحمد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حادثه تلخ بامداد روز گذشته اظهار کرد: ساعت ۰۰:۳۴ بامداد شنبه، خبر وقوع حادثه یک دستگاه اتوبوس از طریق مرکز کنترل استان به سامانه ۱۱۰ اعلام شد و بلافاصله تیم‌های پلیس حاضر در محور و سه تیم کمکی از پلیس استان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: اتوبوس در همان سرازیری گردنه شاهی، محدوده کیلومتر ۱۰، به دلیل عدم توجه به جلو با قسمت عقب یک دستگاه تریلی حامل میلگرد برخورد کرد.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: برخورد اولیه شدت زیادی نداشت و در حد خسارت یا جراحت سطحی بود، اما پس از آن اتوبوس دچار حریق و انفجار شد.

سرهنگ کاظمی بیان کرد: مسافرانی که در صندلی‌های دوم، سوم و چهارم اتوبوس مستقر بودند، پس از مشاهده حریق و انفجار به سمت قسمت انتهایی اتوبوس حرکت کردند، اما متأسفانه در آن قسمت گرفتار شده و طعمه حریق شدند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی افزود: در این حادثه متأسفانه هشت نفر در همان ساعات اولیه جان خود را از دست دادند.

کاظمی با اشاره به حضور به‌موقع دستگاه‌های امدادی گفت: با حضور نیروهای امدادی، راهداری، آتش‌نشانی و هلال احمر، مسیر در همان ساعات اولیه بازگشایی و ترافیک در جاده برقرار شد.

وی عنوان کرد: حدود ساعت ۵:۳۰ صبح دیروز نیز عملیات پاکسازی کامل صحنه حادثه انجام شد و جریان ترافیک به طور کامل برقرار شد.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر اهمیت توجه رانندگان هنگام رانندگی، گفت: بزرگ‌ترین حوادث معمولاً در دل یک غفلت، سهل‌انگاری یا لحظه‌ای برداشتن توجه راننده از مسیر مقابل رخ می‌دهد و ممکن است در همان چند ثانیه فاجعه‌ای رقم بخورد.

سرهنگ کاظمی با بیان اینکه حادثه معمولاً در چند ثانیه رخ می‌دهد و اگر در همان چند ثانیه حواسمان را جمع کنیم، می‌توانیم از حادثه عبور کنیم، گفت: در مسابقه جاده‌ها، برنده کسی است که سالم به مقصد برسد، نه کسی که به تصادف برسد.