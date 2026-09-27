به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حجار حسینی پیش از ظهر یکشنبه در دومین نشست کمیسیون ارتباطات و امور بینالملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این نشست، بهرهگیری از توان مدیران ارتباطات کلانشهرهای کشور برای معرفی ظرفیتهای قم در سطح ملی و جهان اسلام است.
وی افزود: قم به دلیل برخورداری از جایگاه ویژه در حوزههای فرهنگی، مذهبی و تمدنی، ظرفیتی فراتر از یک شهر دارد و معرفی شایسته این ظرفیت میتواند با همکاری مجموعههای ارتباطی و رسانهای شهرهای بزرگ کشور دنبال شود.
حجار حسینی با اشاره به جایگاه ویژه قم در جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: قم آبروی جمهوری اسلامی ایران است و صیانت از این جایگاه مسئولیتی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: فرمایشات و وصیت امام راحل، رهبر شهید و همچنین آرمانهای شهدا، مسئولیت ما را در حفظ آبروی نظام و معرفی صحیح ظرفیتهای کشور سنگینتر کرده است و در این مسیر نمیتوان نقش ارتباطات و رسانه را نادیده گرفت.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم خاطرنشان کرد: قم به واسطه جایگاه اهلبیت(ع)، حوزههای علمیه و ظرفیتهای فرهنگی و معنوی خود، جایگاهی ویژه در جهان اسلام دارد و باید این ظرفیت با همکاری مجموعههای مختلف بهدرستی معرفی شود.
وی با تأکید بر اینکه همه کلانشهرهای کشور میتوانند در این زمینه نقش داشته باشند، گفت: مدیران ارتباطات کلانشهرهای ایران باید نسبت به معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، مذهبی و تمدنی شهرهای خود احساس مسئولیت داشته باشند و در این میان معرفی قم نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد.
حجار حسینی تصریح کرد: تشکیل این نشست و دعوت از مدیران ارتباطات کلانشهرها با این هدف انجام شده است که ظرفیتهای موجود در حوزه ارتباطات و رسانه برای معرفی قم به کار گرفته شود.
وی افزود: هدف آن است که قم بهعنوان جهانشهر تمدنی اهلبیت(ع) و شهر الگوی اسلامی در میان جهان اسلام شناسانده شود و این موضوع نیازمند استفاده از ظرفیتهای ارتباطی موجود در کلانشهرهای کشور است.
مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم با اشاره به اهمیت همکاری میان مجموعههای ارتباطی کشور اظهار کرد: معرفی جایگاه قم صرفاً یک موضوع مربوط به مدیریت شهری نیست و تحقق این هدف به همراهی مجموعههای مختلف نیاز دارد.
وی ادامه داد: ظرفیتهای فرهنگی و معنوی قم و نقشی که این شهر در جهان اسلام دارد، ضرورت معرفی دقیق و شایسته آن را نشان میدهد و در این مسیر همکاری مدیران ارتباطات کلانشهرهای کشور میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
حجار حسینی با قدردانی از حضور مدیران ارتباطات کلانشهرهای کشور در قم خاطرنشان کرد: امیدواریم با کمک و همراهی یکدیگر بتوانیم جایگاه واقعی قم را به کشور و جهان اسلام معرفی کنیم.
وی خطاب به مدیران ارتباطات کلانشهرهای کشور گفت: تحقق این هدف بدون همکاری و همراهی شما دوستان امکانپذیر نیست و امیدواریم از ظرفیت رسانهای و ارتباطی کلانشهرهای کشور برای معرفی هرچه بهتر قم استفاده شود.
قم- مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری قم بر بهرهگیری از ظرفیت رسانهای کلانشهرهای کشور برای معرفی جایگاه فرهنگی، مذهبی و تمدنی قم در ایران و جهان اسلام تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حجار حسینی پیش از ظهر یکشنبه در دومین نشست کمیسیون ارتباطات و امور بینالملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی این نشست، بهرهگیری از توان مدیران ارتباطات کلانشهرهای کشور برای معرفی ظرفیتهای قم در سطح ملی و جهان اسلام است.
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