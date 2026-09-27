به گزارش خبرنگار مهر، محمد بسحاق ظهر امروز یکشنبه در حاشیه مجمع انتخاب رئیس هیئت تکواندوی خوزستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: شعار اصلی بنده در کار « همدلی، همفکری و مشارکت» است به گونه‌ای که در برنامه‌ریزی چشم انداز چهار ساله همه موضوعات رشته تکواندو دیده شده است.

رئیس هیئت تکواندو خوزستان بیان کرد: تکواندو استان زمانی بر قله های کشور قرار داشت اما متاسفانه در ۱۸ سال اخیرجایگاهی در خور شان خود نداشته است لذا بنده آمدم تا کمک کنم و خلا های موجود در همه زمینه‌ها اعم از فنی، تاکتیکی و تکنیکی، مدیریتی را با همکاری و همیاری مدیرکل ورزش جوانان استان و رئیس فدراسیون برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: سیاست‌های فدراسیون تکواندو در استان خوزستان را پیاده خواهیم کرد.

رئیس هیئت تکواندو خوزستان با بیان اینکه نیروی انسانی بسیار خوبی در استان وجود دارد تصریح کرد: ما از تکواندوی ایران که قهرمان دنیا است حدود ۱۸ سال عقب هستیم و باید با این افراد هم گام شد لذا رسیدن به این نقطه زمانبر است اما در برنامه چهار ساله اقدامات لازم دیده شده است.

بسحاق ادامه داد: تا پایان برنامه چهار ساله، حتما در بخش بانوان و آقایان ملی پوش، مربی ملی و داور بین المللی خواهیم داشت.