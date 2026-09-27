خوزستان در شاخص های تورم وضعیت بهتری از میانگین کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار خوزستان گفت: مباحث مربوط به کالاهای خوراکی و غیرخوراکی، بررسی قیمت‌ها و کنترل تورم نقطه‌به‌نقطه، ماهانه و سالانه در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جدول مربوطه در جلسه ارائه شد.

وی با اشاره به نظارت بر کیفیت کالاها افزود: باید کالاها با کمیت مشخص و کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد، کارگروه‌های زیرمجموعه این ستاد باید موضوع را دنبال کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به موضوع سهمیه آرد روستایی تصریح کرد: در برخی شهرستان‌ها که مصرف آرد خانگی بیش از سایر شهرهاست و مردم کمتر از نان نانوایی استفاده می‌کنند و خودشان نان می‌پزند، لازم است این موضوع پیگیری شود؛ با وزارت کشور و بخش اقتصادی آن مکاتبه شده و جلسه دیگری نیز در این رابطه تشکیل خواهد شد.

موالی‌زاده با تأکید بر حمایت از چرخه عرضه و تولید خاطرنشان کرد: آنچه برای ما مهم است این است که قیمت کالاها روزانه اعلام شود و کالاها به گونه‌ای عرضه شوند که نه تولیدکننده متضرر شود، نه عرضه‌کننده و نه به مصرف‌کننده اجحافی صورت گیرد و حمایت از کل این چرخه در دستور کار است.

وی با اشاره به فعال بودن بخش تعزیرات و سایر بخش‌های نظارتی اظهار داشت: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را گزارش کنند تا پیگیری لازم انجام شود و بخش‌های نظارتی فعال در این زمینه آماده دریافت گزارش‌ها هستند.

موالی‌زاده با اشاره به وضعیت تورم استان تصریح کرد: اقلام مختلف را بررسی کردیم و جدول آن در جلسه قرائت شد و مشاهده شد که ما نسبت به بعضی استان‌ها در هر سه مورد تورم نقطه‌به‌نقطه، ماهانه و سالانه شرایط بهتری داریم.

وی با قدردانی از همراهی مردم خاطرنشان کرد: مردم هوشمند، آگاه و همراه هستند و شرایط جنگ، تورم، محاصره و تحریم را کاملاً درک می‌کنند و گرانی متعارف را می‌پذیرند؛ اما گران‌فروشی غیرمتعارف اساساً قابل قبول نیست.

استاندار خوزستان در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده اظهار داشت: با مجموعه تمهیداتی که صورت گرفته، شرایط ما نسبت به معدل کشور در میانه جدول قرار گرفته و در این زمینه پیگیری خواهیم کرد تا وضعیت بهتر شود و امیدواریم شاهد بهبود هرچه بیشتر شرایط معیشتی مردم باشیم.