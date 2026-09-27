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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

توجیه شکست تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان از زبان یک مدافع

توجیه شکست تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان از زبان یک مدافع

مدافع تیم ملی فوتبال ایران گفت: فرصت کافی برای اجرای کارهای تاکتیکی نداشتیم تا بتوانیم به مرز آمادگی لازم برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آریا یوسفی مدافع تیم ملی فوتبال ایران با توجیه شکست ۳ بر یک شاگردان امیر قلعه نویی در مصاف دوستانه با ازبکستان در خصوص فرصت کوتاه آماده سازی گفت: اردوی خوبی داریم و الان هم در حال ریکاوری پس از بازی با ازبکستان هستیم تا خودمان را برای دیدار با روسیه در کازان آماده کنیم.

او ادامه داد: بازی های دوستانه جایی برای شناخت نقاط ضعف است و برای تورنمنت های جدی تر اماده باشیم و بتوانیم موفقیت کسب کنیم. در این اردو زمان کافی نداشتیم کار تاکتیکی انجام دهیم. لژیونرها هم دیر به ما اضافه شدند و نتوانستیم هماهنگ شویم.

یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در بازی با روسیه شرایط خوبی پیدا کنیم و دل مردم را شاد کنیم.

کد مطلب 6960359

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