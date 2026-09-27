باید از جام جهانی برای جام ملتها درس بگیریم؛همین امروز باید اشتباه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی خطیر عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، درباره شرایط تیم ملی، دیدارهای تدارکاتی و روند آماده‌سازی برای جام ملت‌های آسیا اظهار داشت:فکر می‌کنم الان یکی از مهم‌ترین موضوعات این است که همه کنار تیم ملی باشیم. تیم ملی متعلق به همه است و طبیعتاً ما در فدراسیون فوتبال هم وظیفه داریم تا جایی که امکانات و شرایط اجازه می‌دهد، از کادر فنی و بازیکنان حمایت کنیم و شرایط مناسبی برای آماده‌سازی تیم فراهم کنیم.

خطیر درباره حمایت فدراسیون فوتبال از سرمربی تیم ملی گفت: در مورد آقای قلعه‌نویی موضع فدراسیون فوتبال کاملا روشن است. ادامه حضور ایشان در رأس کادر فنی مورد حمایت همه اعضای هیأت‌رئیسه و مجموعه مدیریتی فدراسیون بوده است و به نظرم تیم ملی در این مقطع بیشتر از هر چیز به ثبات، آرامش و تمرکز نیاز دارد. وقتی فدراسیون مسئولیت تیم ملی را به یک سرمربی می‌سپارد، طبیعتاً باید از او و برنامه‌هایش هم حمایت کند؛ نه فقط در حرف، بلکه در عمل. یعنی تا جایی که امکان دارد اردو، بازی تدارکاتی و امکانات لازم را فراهم کنیم. این حمایت به این معنا نیست که نقاط ضعف را نبینیم یا نقد فنی وجود نداشته باشد، اما نمی‌شود بعد از هر نتیجه در یک مسابقه دوستانه، کل مسیر و کادر فنی را زیر سؤال برد. امروز آقای قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی است و مورد حمایت کامل فدراسیون فوتبال قرار دارد و تمرکز ما باید این باشد که ایشان و کادر فنی بتوانند با آرامش برنامه‌هایشان را تا جام ملت‌های آسیا پیش ببرند. در نهایت هم همه ما با نتیجه تیم ملی ارزیابی می‌شویم؛ سرمربی، بازیکنان و مدیران فدراسیون. موفقیت تیم ملی مسئولیت مشترک همه ماست و فدراسیون نمی‌تواند فقط از سرمربی انتظار داشته باشد و خودش از مسئولیت آماده‌سازی و حمایت کنار بایستد.

عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال درباره نتایج بازی‌های دوستانه افزود:طبیعی است که تیم ملی ایران هر بازی‌ای را برای برد شروع می‌کند و هیچ‌کس از شکست خوشحال نمی‌شود. اما واقعیت این است که فلسفه بازی دوستانه فقط نتیجه گرفتن نیست. این بازی‌ها برگزار می‌شوند تا کادر فنی تیم را در شرایط واقعی مسابقه ببیند، بازیکنان مختلف را امتحان کند و نقاط ضعف و قوت تیم را بهتر بشناسد.

وی ادامه داد:من اعتقاد دارم اگر قرار است یک اشتباه داشته باشیم، بهتر است همان اشتباه امروز در بازی های دوستانه باشد، نه فردا در بازی های رسمی و جام ملت‌ها. اگر الان یک ایراد تاکتیکی، یک اشتباه فردی یا یک ضعف در بخشی از تیم دیده شود، فرصت داریم روی آن کار کنیم و برطرفش کنیم. این دقیقاً یکی از مهم‌ترین اهداف مسابقات تدارکاتی است.

خطیر تأکید کرد:نمی‌گویم نتیجه مهم نیست. وقتی تیم ملی بازی می‌کند همه ما واقعا دوست داریم برنده شود، اما در مسابقه دوستانه شناخت تیم و پیدا کردن ایرادها از خود نتیجه مهم‌تر است. اگر یک بازی دوستانه باعث شود چند ضعف مهم تیم مشخص و بعد اصلاح شود، آن بازی برای ما ارزش داشته است.

عضو هیات رئیسه فدراسیون درباره دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل ازبکستان گفت:در مورد بازی با ازبکستان هم به نظرم باید کل مسابقه را دید و فقط به نتیجه نهایی نگاه نکرد. تیم ملی در بخش‌های زیادی از بازی، فوتبال خوبی انجام داد، گردش توپ مناسبی داشت و توانست همانطور که اشاره کردم در مقاطع زیادی کنترل بازی را در اختیار بگیرد و موقعیت‌های خوبی هم ایجاد کند. البته اشتباهاتی هم داشتیم و همان اشتباهات باید حتما بررسی و اصلاح شوند.

وی افزود:بعضی اشتباهات فردی روی نتیجه تأثیر گذاشت و درباره برخی تصمیمات داوری هم همانطور که کارشناسان محترم داوری اشاره کردند بحث‌هایی وجود داشت. شاید اگر این اشتباهات تاثیر گذار داوری نبود و یا بعضی صحنه‌ها به شکل دیگری رقم می‌خورد، نتیجه بازی هم متفاوت می‌شد. ولی من اصلاً نمی‌خواهم بگویم نتیجه را باید گردن داوری یا شانس انداخت، مهم این است که از این مسابقه چه چیزی یاد گرفته‌ایم.

خطیر ادامه داد:کادر فنی باید ببیند کجا خوب بودیم، کجا مشکل داشتیم و چه چیزی باید اصلاح شود. این برای من مهم‌تر از نتیجه یک بازی دوستانه است. اگر از همین بازی و بازی بعدی تیم ملی در مقابل تیم ملی روسیه چند نکته مهم برای کادر فنی بیرون بیاید و تا مسابقات رسمی برطرف شود، آن بازی تدارکاتی به هدف خودش رسیده است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از بازیکنان تیم ملی گفت:در فوتبال اشتباه وجود دارد. بازیکن اشتباه می‌کند و حتی بهترین بازیکنان دنیا هم اشتباه می‌کنند. به نظرم درست نیست که با یک اشتباه فردی یا یک بازی ضعیف، تمام توانایی و زحمات یک بازیکن زیر سؤال برود.

خطیر افزود: این بازیکنان با پیراهن تیم ملی کشورشان بازی می‌کنند و طبیعتاً خودشان بیشتر از هر کسی دوست دارند تیم موفق باشد. وظیفه بازیکن این است که از اشتباهش درس بگیرد و بهتر شود و وظیفه کادر فنی هم این است که این مسائل را بررسی کند. در کنار اینها، بازیکن هم به اعتماد و آرامش نیاز دارد.

عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال درباره رقابت در تیم ملی نیز گفت:به نظرم رقابت باید کاملاً جدی باشد. پیراهن تیم ملی برای بازیکنی است که در آن مقطع آمادگی و کیفیت لازم را دارد؛ فرقی نمی‌کند جوان باشد یا باتجربه. تغییر نسل هم باید منطقی انجام شود. نمی‌شود فقط برای پایین آوردن میانگین سنی تیم، تجربه را کنار گذاشت. باید ترکیب مناسبی از تجربه و جوانی داشته باشیم و طبیعتاً تصمیم نهایی در این مورد با کادر فنی است.

خطیر در ادامه گفت:یک نکته دیگر هم وجود دارد که به نظرم در قضاوت درباره تیم ملی باید دیده شود و آن شرایط آماده‌سازی است. واقعیت این است که شرایط کشور و منطقه در این مقطع زمانی برای برنامه‌ریزی فدراسیون محدودیت ایجاد کرده و فراهم کردن بازی دوستانه مناسب همیشه به آن سادگی که از بیرون به نظر می‌رسد نیست.

وی ادامه داد:در همین فیفادی هم از طرف ارکان فدراسیون فوتبال واقعاً تلاش زیادی شد که بازی‌های تدارکاتی مناسبی برای تیم ملی فراهم شود. حتی زمان برای انجام یک بازی سوم هم وجود داشت و علاقه داشتیم آن بازی را هم برگزار کنیم، اما در نهایت با وجود پیگیری‌ها امکان نهایی کردنش فراهم نشد.

خطیر اضافه کرد:من اینها را به عنوان بهانه نمی‌گویم. اصلاً درست نیست که پشت مشکلات پنهان شویم. اما اگر می‌خواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید همه شرایط را کنار هم ببینیم. نمی‌شود فقط نتیجه آخر را دید و بقیه اتفاقات را نادیده گرفت.

عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال در ادامه اظهار داشت: اگر از تیم ملی انتظار داریم در جام ملت‌های آسیا با بهترین تیم‌های قاره رقابت کند، باید تا جایی که می‌توانیم شرایط متناسب با این انتظار را هم فراهم کنیم. این یک رابطه دوطرفه است.یعنی انتظار باید با امکاناتی که می‌دهیم تناسب داشته باشد.

وی افزود:واقعیت این است که نمی‌شود فقط خروجی را دید. باید ببینیم تیم با چه امکاناتی آماده شده، چند بازی تدارکاتی داشته، شرایط اردوها چطور بوده و بازیکنان چه زمانی در اختیار کادر فنی قرار گرفته‌اند. بعد براساس همه اینها قضاوت کنیم. بطور مثال تیم ملی در همین اردو چندین بازیکن جوان تیم از جمله امیرحسین حسین زاده، اسماعیل قلی زاده و امیر محمد رزاق نیا را به خاطر اینکه با تیم ملی امید در مسابقات ناگویا بودند در اختیار نداشته است و محمد محبی را به خاطر مشکلات ویزا و اقامت و سامان قدوس را به خاطر مصدومیت نتوانسته در اختیار داشته باشد.

خطیر تصریح کرد:این حرف به هیچ عنوان به معنی پایین آوردن توقع از تیم ملی نیست. مردم حق دارند از تیم ملی انتظار موفقیت داشته باشند و ما هم این را کاملاً درک می‌کنیم. حرف من این است که اگر انتظار بزرگ داریم، باید تا جایی که می‌شود شرایط متناسب با آن انتظار را هم فراهم کنیم.

عضو هیات رئیسه فدراسیون درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی گفت:درباره جام جهانی هم به نظرم باید منصفانه نگاه کنیم. باید ببینیم تیم با چه شرایط و امکاناتی وارد مسابقات شد و در نهایت چه خروجی‌ای گرفت. به نظر من با توجه به شرایط آماده‌سازی، نتیجه‌ای که تیم گرفت قابل توجه بود.

وی ادامه داد:فاصله ما با صعود خیلی کم بود و اگر بعضی جزئیات یا اتفاقات مسابقات به شکل دیگری رقم می‌خورد، امکان حضور در مرحله بعد هم وجود داشت. در عین حال نمی‌شود گفت هیچ ضعفی نداشتیم. قطعاً ایرادهایی وجود داشت و خود کادر فنی هم بهتر از هر کسی آنها را می‌داند. مهم این است که تجربه جام جهانی برای ما تبدیل به درس شود. باید ببینیم در آن سطح کجا مشکل داشتیم و همان موارد را برای جام ملت‌ها برطرف کنیم.

خطیر در ادامه گفت: من کاملاً موافق نقد فنی هستم. نقد کارشناسی می‌تواند به تیم ملی کمک کند، اما بین نقد و ایجاد فضای منفی تفاوت وجود دارد. به نظرم نباید بعد از هر نتیجه، همه چیز را از صفر زیر سؤال ببریم.

وی افزود:اگر بعد از هر برد بگوییم همه چیز عالی است و بعد از هر شکست بگوییم همه چیز خراب شده، هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند شکل بگیرد. تیم ملی برای کار کردن به آرامش، ثبات و زمان نیاز دارد. یعنی منظور این است که نقد لازم است، اما نباید تیم را وارد بی‌ثباتی کرد .

عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال تأکید کرد:کادر فنی باید پاسخگوی مسائل فنی باشد، بازیکنان هم باید مسئولیت عملکردشان را بپذیرند و ما در فدراسیون هم باید سهم خودمان از مسئولیت را در مسیر آماده سازی تیم ملی بپذیریم. موفقیت تیم ملی مسئولیت مشترک همه ماست.

وی اضافه کرد: به نظرم امروز باید منافع تیم ملی را بالاتر از هر چیز دیگری ببینیم. فدراسیون، کادر فنی، بازیکنان، باشگاه‌ها، رسانه‌ها و پیشکسوتان هرکدام نقش خودشان را دارند. ممکن است اختلاف نظر هم وجود داشته باشد و این طبیعی است، اما در نهایت همه ما یک هدف داریم و آن موفقیت تیم ملی ایران است.از رسانه‌ها و پیشکسوتان هم انتظار نداریم که نقد نکنند. نقد خوب و کارشناسی حتماً کمک می‌کند. چیزی که مهم است این است که در کنار نقد، آرامش تیم ملی هم حفظ شود.

خطیر در پایان خاطرنشان کرد:جام ملت‌های آسیا هدف مهم پیش روی ماست و قطعاً مسیر ساده‌ای هم نداریم. رقبای قدرتمندی در آسیا هستند، اما فوتبال ایران هم ظرفیت بالایی دارد. ما در فدراسیون باید تا جایی که می‌توانیم شرایط بهتری برای تیم فراهم کنیم و در مقابل، کادر فنی و بازیکنان هم باید از هر اردو و هر مسابقه برای بهتر شدن استفاده کنند. اگر بتوانیم ضعف‌هایمان را صادقانه ببینیم، از تجربه جام جهانی و بازی‌های دوستانه درس بگیریم و شرایط آماده‌سازی بهتری فراهم کنیم، امیدوارم ان‌شاءالله در جام ملت‌های آسیا اتفاقات خوبی برای فوتبال ایران رقم بخورد. حرف من ساده است؛ بازی دوستانه جایی است که باید ایرادهایمان را پیدا کنیم تا در بازی رسمی بابت همان ایرادها هزینه ندهیم. الان زمان کار، حمایت و اصلاح است.