حدادعادل: تحول در آموزش و پرورش باید از تربیت معلم آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل، در آیین آغاز سال تحصیلی دید در دانشگاه فرهنگیان گفت: من از سال ۱۳۶۰ تاکنون، یعنی حدود ۴۵ سال، افتخار عضویت در شورای عالی آموزش و پرورش را دارم. اگر به من بگویند فقط دو دقیقه فرصت داری درباره آموزش و پرورش صحبت کنی، از میان همه مسائل آموزش و پرورش، تمام آن دو دقیقه را صرف بیان اهمیت دانشگاه فرهنگیان می‌کنم.

وی با بیان اینکه همه امور نظام تعلیم و تربیت به معلم معنا پیدا می‌کند، گفت: ساختمان، کتاب، آزمایشگاه، تجهیزات، مقررات و همه امکانات آموزش و پرورش بدون معلم بی‌روح هستند. آن چیزی که روح دارد و به بقیه روح و معنا می‌دهد، شخص معلم است.

حدادعادل تصریح کرد: همیشه توصیه من به همه و به خودم این است که هر اصلاح و تحولی در آموزش و پرورش باید با تربیت معلم آغاز شود.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: بهترین راه اجرای سند تحول بنیادین این است که این سند را در دانشگاه فرهنگیان تدریس کنیم، به‌گونه‌ای که هر معلمی که وارد نظام آموزش و پرورش می‌شود، آن را از جان و دل باور داشته باشد و توانایی اجرای آن را پیدا کرده باشد. این راه اجرای درست سند تحول بنیادین است.

وی با اشاره به این بیت حافظ که «مصلحت دید من آن است که یاران همه کار / بگذارند و سر طره یار گیرند» اظهار کرد: اگر لازم باشد، باید همه متمرکز شویم؛ یعنی اگر کارهای دیگری داریم و باید آنها را کنار بگذاریم، به سراغ تقویت و توسعه دانشگاه فرهنگیان برویم.

حدادعادل با تأکید بر اهمیت نام و مأموریت این دانشگاه گفت: من ترجیح می‌دهم دانشگاه فرهنگیان همان نام اصلی خود، یعنی دانشگاه تربیت معلم، را داشته باشد. چرا باید اسم افتخارآمیز تربیت معلم را کنار بگذاریم و نام دیگری به جای آن قرار دهیم؟ فرهنگ مهم است، اما فرهنگ از تعلیم و تربیت وسیع‌تر است. این دانشگاه، دانشگاه تربیت معلم است و باید سرمان را بالا بگیریم، سینه‌مان را سپر کنیم و افتخار کنیم که در اینجا معلم تربیت می‌شود.

وی افزود: حقیقتاً آرزو دارم روزی را ببینم که بالاترین استعدادها و بالاترین معدل‌های دیپلم با علاقه به دانشگاه فرهنگیان هجوم بیاورند تا معلم شوند. البته امروز نیز دانشجویانی که به این دانشگاه آمده‌اند، سرمایه ارزشمندی برای آموزش و پرورش هستند.

حدادعادل در ادامه با اشاره به جایگاه معلمان و استادان در خانواده رهبر شهید ایران گفت: وقتی رهبر شهید ایران به شهادت رسید، از پنج نفری که در بیت رهبری به شهادت رسیدند، چهارده ماهه بقیه از خانواده و نزدیکان ایشان بودند و بسیاری از آنان معلم بودند.

وی ادامه داد: رهبر عزیز ما درس خارج می‌دادند و استاد بودند. گاهی که خدمت ایشان بودیم و مهمان ایشان می‌شدیم، پیش از پایان مجلس می‌فرمودند چون صبح درس دارم باید بروم و برای درس فردا مطالعه و آماده شوم. ایشان خود معلم و استاد بودند.

حدادعادل همچنین به دیگر اعضای خانواده اشاره کرد و گفت: آقای مصباح الهدی استاد دانشگاه امام صادق بودند و در همان دانشگاه تحصیل کرده بودند. دختر ایشان، خانم بشرا، و عروس ایشان هر دو معلم مدرسه فرهنگ بودند. یعنی یک مدرسه دو معلم شهید تقدیم کرد.

وی افزود: اینها همه معلم بودند. وقتی خانواده رهبری یک نظام، معلم می‌شوند، ما باید افتخار کنیم که فرزندانمان معلم شوند و معلم بمانند. این موضوع پیام مهمی برای ما دارد.

حدادعادل در ادامه با اشاره به حضور رهبر انقلاب در دانشگاه فرهنگیان گفت: حدود ۱۰ سال پیش در همین تالار جلسه‌ای داشتیم و پس از آن، رهبر شهید انقلاب در آغاز سال تحصیلی به اینجا تشریف آوردند. از دفتر ایشان پیش از حضورشان توصیه شده بود که امثال ما نیز در این مراسم شرکت کنیم.

وی ادامه داد: ایشان پیش از آنکه در این تالار بزرگ سخنرانی کنند، ما را به جلسه‌ای خصوصی دعوت کردند و بر اهمیت دانشگاه فرهنگیان تأکید داشتند. با اینکه می‌دانم ایشان چقدر به علم، آموزش و دانشگاه اهمیت می‌دادند، تا جایی که به یاد دارم، تنها دانشگاهی که خودشان در آغاز سال تحصیلی بلند شدند و به محیط آن دانشگاه آمدند و سخنرانی کردند، همین دانشگاه فرهنگیان بود.

حدادعادل اظهار کرد: قطعاً نیت ایشان این بود که به دولت، مقامات، مسئولان برنامه و بودجه، مردم، دانشجویان و خانواده‌ها بگویند که دانشگاه فرهنگیان برای آینده ایران بالاترین اهمیت را دارد.

وی تأکید کرد: بدانید اگر روزی در کشور ما اهمیت معلم معلوم شود، آن موقع راه را پیدا کرده‌ایم. هر عالمی که به دست یک معلم عالم شده است؛ هر دانشمند درجه اولی که امروز در کشور خدمت می‌کند، نتیجه تأثیر معلم است. هر عالمی نمی‌تواند معلم شود، اما این معلمان هستند که عالمان را تربیت می‌کنند.

رئیس شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت روش تدریس معلم گفت: همان‌طور که وزیر محترم فرمودند، بسیاری از دانش‌آموزان ممکن است از درس ریاضی گریزان باشند و بگویند ریاضی سخت است؛ اما اگر معلم ریاضی روش درست تدریس ریاضی را بلد باشد، همین دانش‌آموزانی که از ریاضی نفرت دارند، می‌توانند عاشق ریاضی شوند.

وی خاطرنشان کرد: کیمیای اصلی، روش تدریس است و امیدوارم شما دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بتوانید در این راه موفق باشید.