موازین شرعی و بهداشتی در فرآوری آبزیان بوشهر رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور به همراه مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در اداره‌کل دامپزشکی استان بوشهر از ظهر یکشنبه دو واحد فرآوری محصولات آبزیان در شهرستان بوشهر بازدید و بر رعایت موازین شرعی، بهداشتی و الزامات صادراتی در این واحدها تأکید کردند.

حجت‌الاسلام محمد رضا زالی، سرپرست دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان دامپزشکی کشور، به همراه حجت‌الاسلام روح‌الله فرید، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در اداره‌کل دامپزشکی استان بوشهر، از روند فعالیت و فرآوری محصولات آبزیان در دو شرکت فعال این شهرستان بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی اداره‌کل دامپزشکی استان بوشهر و همچنین سرپرست و کارشناس قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر انجام شد، مراحل مختلف فرآوری، آماده‌سازی و تولید محصولات آبزیان مورد بررسی قرار گرفت.

هدف از این بازدید، آشنایی با فرآیند تولید و فرآوری محصولات آبزیان و بررسی نحوه رعایت موازین شرعی در تولید محصولات خوراکی و غیرخوراکی عنوان شد.

همچنین در جریان این بازدید، الزامات و ظرفیت‌های بهره‌گیری از کد حلال برای محصولات آبزیان با هدف تسهیل و توسعه صادرات این محصولات به بازارهای هدف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



مسئولان حاضر در این بازدید با تأکید بر اهمیت رعایت ضوابط بهداشتی و شرعی در فرآیند تولید و فرآوری آبزیان، توجه به استانداردهای مورد نیاز بازارهای صادراتی را از عوامل مؤثر در افزایش توان رقابتی محصولات آبزیان استان بوشهر در بازارهای بین‌المللی دانستند.