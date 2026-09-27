تولید سالانه ۱.۶ میلیون تن محصول کشاورزی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی ظهر یکشنبه در نشست مسئولان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی بوشهر اظهار کرد: این استان علاوه بر ظرفیت‌های نفت و گاز، در بخش کشاورزی نیز از توان تولیدی قابل توجهی برخوردار است.

وی افزود: میزان تولیدات کشاورزی استان با توجه به جمعیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری بوشهر قابل توجه است و بخشی از محصولات تولیدشده مازاد بر نیاز استان بوده و به سایر استان‌های کشور و بازارهای خارجی ارسال می‌شود.

بوشهر؛ تأمین‌کننده محصولات خارج از فصل

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به تولید محصولات استراتژیک خارج از فصل تصریح کرد: سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۵۰ هزار تن محصول در بخش‌های زراعت، دام و طیور، آبزیان و گوجه‌فرنگی در استان تولید می‌شود.

بحرانی ادامه داد: در ماه‌های آبان، آذر و دی، بخش قابل توجهی از گوجه‌فرنگی مورد نیاز کشور از استان بوشهر تأمین می‌شود که این ظرفیت، جایگاه استان را در تأمین محصولات کشاورزی خارج از فصل کشور برجسته کرده است.

وی با اشاره به جایگاه بوشهر در تولید خرما گفت: استان با تولید حدود ۲۳۰ هزار تن خرما، رتبه سوم کشور را در اختیار دارد و در زمینه بسته‌بندی و فرآوری خرما نیز رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

تولید بیش از ۴۰ هزار تن میگو در بوشهر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با تأکید بر ظرفیت‌های استان در حوزه شیلات اظهار کرد: بوشهر در تولید لیمو رتبه سوم کشور را دارد و در پرورش میگو نیز رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

بحرانی افزود: بین ۵۰ تا ۷۰ درصد میگوی کشور در استان بوشهر تولید می‌شود و سال گذشته ۳۰ هزار تن میگوی پرورشی در استان تولید شد که پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال جاری به بیش از ۴۰ هزار تن برسد.

وی همچنین از ظرفیت‌های استان در حوزه کشاورزی نوین خبر داد و خاطرنشان کرد: بوشهر ظرفیت‌های مناسبی در زمینه تولید و توسعه گیاهان دارویی و کشت گیاهان شورپسند دارد و برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است.