اقتدار نیروهای مسلح موجب شکست دو ابرقدرت اتمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سالاری صبح یککشنبه در ویژه‌برنامه گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس که با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی و پیشکسوتان دفاع مقدس در دانشگاه بیرجند برگزار شد، با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: هنوز زخم‌های جنگ تحمیلی بر پیکره نظام قابل مشاهده بود که جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و حوادث دی‌ماه اتفاق افتاد که منجر به شهادت جمعی از نیروها و فرماندهان نظامی و وارد شدن خسارت به زیرساخت‌های کشور شد.

وی تأکید کرد: اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موجب شکست دو ابرقدرت دارای بمب اتمی شد و باید همواره به خاطر این نعمت، خداوند متعال را شکرگزاری کنیم.

در این مراسم همچنین از ۶ عنوان کتاب پژوهشی در حوزه دفاع مقدس رونمایی و از اساتید درس «آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس» دانشگاه بیرجند، اساتید و عوامل اجرایی برنامه «هفته دفاع مقدس و مردم» و ایثارگران دانشگاه بیرجند تجلیل شد.