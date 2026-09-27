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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

اقتدار نیروهای مسلح موجب شکست دو ابرقدرت اتمی شد

اقتدار نیروهای مسلح موجب شکست دو ابرقدرت اتمی شد

بیرجند- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند گفت: اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موجب شکست دو ابرقدرت دارای بمب اتمی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سالاری صبح یککشنبه در ویژه‌برنامه گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس که با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی و پیشکسوتان دفاع مقدس در دانشگاه بیرجند برگزار شد، با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: هنوز زخم‌های جنگ تحمیلی بر پیکره نظام قابل مشاهده بود که جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و حوادث دی‌ماه اتفاق افتاد که منجر به شهادت جمعی از نیروها و فرماندهان نظامی و وارد شدن خسارت به زیرساخت‌های کشور شد.

وی تأکید کرد: اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موجب شکست دو ابرقدرت دارای بمب اتمی شد و باید همواره به خاطر این نعمت، خداوند متعال را شکرگزاری کنیم.

در این مراسم همچنین از ۶ عنوان کتاب پژوهشی در حوزه دفاع مقدس رونمایی و از اساتید درس «آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس» دانشگاه بیرجند، اساتید و عوامل اجرایی برنامه «هفته دفاع مقدس و مردم» و ایثارگران دانشگاه بیرجند تجلیل شد.

کد مطلب 6960161

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