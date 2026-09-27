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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

دستگیری ضارب دو برادر در شهریار؛ ردپای یک کینه‌ قدیمی

دستگیری ضارب دو برادر در شهریار؛ ردپای یک کینه‌ قدیمی

شهریار- مردی که هفته گذشته با سلاح سرد به دو برادر در «وحیدیه» شهریار حمله کرده بود، پس از چند روز فرار توسط پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردی که به اتهام ضرب و جرح دو برادر در «وحیدیه» شهریار تحت تعقیب بود، توسط پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران دستگیر شد.

سرهنگ حسین زلفخانی، جانشین انتظامی غرب استان تهران، در این خصوص گفت: این پرونده از زمانی آغاز شد که دو برادر در جریان یک درگیری با سلاح سرد، از ناحیه صورت و گوش مجروح شدند و ضارب پیش از رسیدن پلیس از محل گریخت.

به گفته او، ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی هویت مهاجم را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضائی، او را در همان محله بازداشت کردند.

جانشین انتظامی غرب استان تهران افزود: متهم که پیش از این به اتهام نگهداری مواد مخدر نیز سابقه داشته، در بازجویی‌ها به اختلاف قبلی با دو برادر آسیب‌دیده اعتراف کرده و همین موضوع را انگیزه درگیری عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش، پرونده متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شده است.

کد مطلب 6960165

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