دستگیری ضارب دو برادر در شهریار؛ ردپای یک کینه‌ قدیمی

به گزارش خبرنگار مهر، مردی که به اتهام ضرب و جرح دو برادر در «وحیدیه» شهریار تحت تعقیب بود، توسط پلیس امنیت عمومی غرب استان تهران دستگیر شد.

سرهنگ حسین زلفخانی، جانشین انتظامی غرب استان تهران، در این خصوص گفت: این پرونده از زمانی آغاز شد که دو برادر در جریان یک درگیری با سلاح سرد، از ناحیه صورت و گوش مجروح شدند و ضارب پیش از رسیدن پلیس از محل گریخت.

به گفته او، ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی هویت مهاجم را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضائی، او را در همان محله بازداشت کردند.

جانشین انتظامی غرب استان تهران افزود: متهم که پیش از این به اتهام نگهداری مواد مخدر نیز سابقه داشته، در بازجویی‌ها به اختلاف قبلی با دو برادر آسیب‌دیده اعتراف کرده و همین موضوع را انگیزه درگیری عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش، پرونده متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شده است.