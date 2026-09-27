به گزارش خبرنگار مهر، پلیس ملارد دو نفر را به اتهام سرقت از باغ‌ویلاها و ساختمان‌های نیمه‌کاره این شهرستان بازداشت کرد.

سرهنگ کیانوش نورمحمدی، فرمانده انتظامی ملارد، در جمع خبرنگاران گفت: این پرونده پس از وقوع چند فقره سرقت از باغ‌ویلا و ساختمان‌های نیمه‌کاره در منطقه به‌صورت ویژه پیگیری شد.

به گفته او، ماموران کلانتری ۱۳ طلائیه ملارد با اقدامات فنی، هویت دو سارق را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضائی، آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ملارد افزود: متهمان در بازجویی‌های پلیس به ۱۱ فقره سرقت از باغ‌ویلا اعتراف کرده‌اند و پرونده آنان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شده است.