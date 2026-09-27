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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

دستگیری سارقان باغ‌ویلا در ملارد؛ ردی که به ۱۱ پرونده رسید

دستگیری سارقان باغ‌ویلا در ملارد؛ ردی که به ۱۱ پرونده رسید

ملارد- دو نفر که به سرقت از باغ‌ویلاها و ساختمان‌های نیمه‌کاره در ملارد متهم بودند، توسط پلیس شناسایی و در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس ملارد دو نفر را به اتهام سرقت از باغ‌ویلاها و ساختمان‌های نیمه‌کاره این شهرستان بازداشت کرد.

سرهنگ کیانوش نورمحمدی، فرمانده انتظامی ملارد، در جمع خبرنگاران گفت: این پرونده پس از وقوع چند فقره سرقت از باغ‌ویلا و ساختمان‌های نیمه‌کاره در منطقه به‌صورت ویژه پیگیری شد.

به گفته او، ماموران کلانتری ۱۳ طلائیه ملارد با اقدامات فنی، هویت دو سارق را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضائی، آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی ملارد افزود: متهمان در بازجویی‌های پلیس به ۱۱ فقره سرقت از باغ‌ویلا اعتراف کرده‌اند و پرونده آنان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شده است.

کد مطلب 6960183

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