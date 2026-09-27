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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

محیط زیست شهرقدس علیه مسئول مرکز دیالیز متخلف اعلام جرم کرد

محیط زیست شهرقدس علیه مسئول مرکز دیالیز متخلف اعلام جرم کرد

قدس- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرقدس از تشکیل پرونده قضایی برای مسئول یک مرکز دیالیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط مدیریت پسماندهای پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مدیریان، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، گفت: پس از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو حامل پسماندهای پزشکی، کارشناسان این اداره با حضور در محل، موضوع را بررسی و صورتجلسه کردند.

وی افزود: پسماندهای پزشکی طبق قانون مدیریت پسماند در زمره پسماندهای ویژه قرار دارند و مخلوط کردن آنها با سایر پسماندها، تخلیه و پخش در محیط و انتقال و استفاده خارج از ضوابط قانونی ممنوع است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرقدس ادامه داد: مراکز درمانی موظفند پسماندهای پزشکی خود را برای بی‌خطرسازی و انتقال به مراکز مجاز، به شرکت‌های دارای مجوز از شبکه بهداشت و درمان تحویل دهند.

مدیریان اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، تخلف یک مرکز دیالیز در نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی محرز شد و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان، موضوع را پیگیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، شکایت قضایی ثبت و برای مسئول این مرکز پرونده تشکیل شد و موضوع تا حصول نتیجه نهایی از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6960341

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