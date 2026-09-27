محیط زیست شهرقدس علیه مسئول مرکز دیالیز متخلف اعلام جرم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مدیریان، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، گفت: پس از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو حامل پسماندهای پزشکی، کارشناسان این اداره با حضور در محل، موضوع را بررسی و صورتجلسه کردند.

وی افزود: پسماندهای پزشکی طبق قانون مدیریت پسماند در زمره پسماندهای ویژه قرار دارند و مخلوط کردن آنها با سایر پسماندها، تخلیه و پخش در محیط و انتقال و استفاده خارج از ضوابط قانونی ممنوع است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرقدس ادامه داد: مراکز درمانی موظفند پسماندهای پزشکی خود را برای بی‌خطرسازی و انتقال به مراکز مجاز، به شرکت‌های دارای مجوز از شبکه بهداشت و درمان تحویل دهند.

مدیریان اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، تخلف یک مرکز دیالیز در نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی محرز شد و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان، موضوع را پیگیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، شکایت قضایی ثبت و برای مسئول این مرکز پرونده تشکیل شد و موضوع تا حصول نتیجه نهایی از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس پیگیری خواهد شد.