استقلال عامل اختلاف مدیران فوتبال شد؛ چه کسی به تاجرنیا قول جام داد؟

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای اهدای جام قهرمانی لیگ برتر به استقلال بابت مسابقات نیمه‌تمام فصل گذشته، موضوعی است که از اوایل تیرماه سال جاری از سوی مدیران باشگاه استقلال به تدریج مطرح شد و طی هفته‌های اخیر ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است؛ موضوعی که حالا نه تنها در سطح باشگاه استقلال، بلکه در میان مدیران فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ نیز به محل اختلاف جدی تبدیل شده است.

ماجرا از جایی آغاز شد که تعیین تکلیف مسابقات فصل گذشته لیگ برتر که به دلیل شرایط خاص کشور نیمه‌تمام ماند، مطرح شد. در شرایطی که مسابقات به پایان نرسید و در نهایت عنوان قهرمانی به صورت رسمی به هیچ تیمی تعلق نگرفت، بحثی شکل گرفت مبنی بر اینکه صدرنشینی استقلال در مقطعی از مسابقات می‌تواند مبنایی برای اهدای جام به این باشگاه باشد.

این در حالی است که بررسی‌های صورت گرفته در سازمان لیگ نشان می‌دهد از منظر مقررات و روند معمول تعیین قهرمان، اهدای جام به تیمی که فصل را به پایان نرسانده، با ابهامات جدی مواجه است. به‌خصوص اینکه استقلال در فصل گذشته تنها برای یک هفته در صدر جدول قرار داشته و مسابقات نیز پیش از آنکه به نقطه‌ای برسد که بتوان بر اساس نتایج نهایی تیم‌ها قهرمان را مشخص کرد، متوقف شده است.

هنوز تصمیمی برای اهدای جام گرفته نشده است

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد برخلاف آنچه در اظهارات اخیر برخی مدیران استقلال مطرح شده، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تاکنون به جمع‌بندی نهایی درباره اهدای جام قهرمانی فصل گذشته به استقلال نرسیده است.

در واقع، موضوع اهدای جام نه تنها به تصویب نهایی نرسیده، بلکه در جریان بررسی‌های داخلی با مخالفت جدی برخی اعضا و مدیران فوتبال کشور مواجه شده است. به همین دلیل، نمی‌توان اظهارات مطرح شده درباره قطعی بودن اهدای جام را تصمیم نهایی فدراسیون فوتبال تلقی کرد.

ماجرا زمانی جدی‌تر شد که علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال در اظهارات شب گذشته خود از اهدای جام به این باشگاه سخن گفت. اظهاراتی که در شرایط فعلی فوتبال ایران، واکنش و مخالفت جدی طیفی از مدیران و اعضای مرتبط با ساختار فدراسیون و سازمان لیگ را به دنبال داشته است.

بر اساس پیگیری خبرنگار مهر، حجت کریمی، محمدرحمان سالاری، محمد اسفندیارپور، حیدر بهاروند و مهدی محمدنبی از جمله چهره‌هایی هستند که با اهدای جام قهرمانی فصل گذشته به استقلال موافق نیستند و اعتقاد دارند با توجه به نیمه‌تمام ماندن رقابت‌ها، نمی‌توان عنوان قهرمانی را به تیمی اعطا کرد که مسابقات فصل را در شرایط عادی به پایان نرسانده است.

این مخالفت‌ها صرفاً ناظر بر نام استقلال نیست و بخش مهمی از اختلاف موجود به اصل تصمیم‌گیری درباره قهرمان یک مسابقه نیمه‌تمام بازمی‌گردد؛ اینکه آیا صدرنشینی مقطعی یک تیم می‌تواند پس از پایان یافتن آن فصل و آغاز فصل جدید، مبنای اعطای جام قهرمانی قرار بگیرد یا خیر.

چرا حالا بحث جام استقلال دوباره مطرح شد؟

نکته قابل توجه در این ماجرا، زمان طرح دوباره موضوع است. فصل جدید لیگ برتر بیش از ۲ ماه است که آغاز شده و تیم‌ها مسابقات خود را دنبال می‌کنند. در چنین شرایطی، طرح بحث اهدای جام مربوط به فصل گذشته آن هم در آستانه تعطیلی دوباره مسابقات باشگاهی به دلیل فیفادی، این پرسش را ایجاد کرده که چه عاملی باعث شده پروژه اهدای جام استقلال بار دیگر با این شدت مطرح شود. در حقیقت چه کسی به تاجرنیا قول قهرمانی داده است که حالا اینقدر مطمئن توئیت می زند و خبر از اهدای جام قهرمانی به استقلال می دهد.

بررسی روند اتفاقات نشان می‌دهد موضوع از اواخر تیرماه با طرح موضوع در هیئت رئیسه وارد مرحله جدی‌تری شده و طی این مدت رایزنی‌هایی برای بررسی امکان اعطای جام انجام شده است، اما این رایزنی‌ها هنوز به تصمیم نهایی منجر نشده‌اند.

مسئولان باشگاه استقلال بر این باور هستند که صدرنشینی این تیم در آخرین وضعیت ثبت‌شده جدول فصل گذشته می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد و از سوی دیگر، مخالفان این دیدگاه معتقدند نمی‌توان نتیجه یک فصل نیمه‌تمام را به عنوان قهرمانی نهایی تلقی کرد.

تاجرنیا بر چه اساسی از اهدای جام سخن گفت؟

حالا یکی از مهم‌ترین پرسش‌های مطرح در فوتبال ایران این است که علی تاجرنیا بر اساس چه مصوبه یا تصمیم رسمی از اهدای جام قهرمانی استقلال سخن گفته است؟

تا این لحظه تصمیم نهایی و رسمی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای اهدای جام به استقلال اعلام نشده است. بنابراین سخنان رئیس هیئت مدیره استقلال در شرایطی مطرح شده که موضوع همچنان در فضای تصمیم‌گیری و اختلاف نظر میان مدیران فوتبال قرار دارد. این مسئله به‌خصوص از آن جهت اهمیت دارد که تاجرنیا در ماه‌های اخیر ارتباط نزدیکی با مجموعه مدیریتی وزارت ورزش و برخی مدیران فدراسیون فوتبال داشته و همین مسئله باعث شده طرح چنین موضوعی از سوی رئیس هیئت مدیره استقلال با حساسیت بیشتری دنبال شود.

با این حال، آنچه در حال حاضر روشن است اینکه هیچ جامی برای استقلال بابت لیگ نیمه‌تمام فصل گذشته به صورت رسمی تعیین تکلیف نشده و مخالفت‌های جدی با چنین تصمیمی وجود دارد.

از سوی دیگر اگر قرار باشد فدراسیون فوتبال بر اساس یک تصمیم جدید، قهرمان فصل گذشته را تعیین و جام را اهدا کند، طبیعتاً باید مبنای حقوقی و مقرراتی این تصمیم نیز مشخص شود؛ چرا که اعطای جام قهرمانی پس از آغاز فصل جدید، آن هم به تیمی که تنها یک هفته در صدر جدول بوده، می‌تواند پرسش‌های متعددی درباره معیار تعیین قهرمان ایجاد کند.

اختلافی که می‌تواند به یک چالش تازه تبدیل شود

اکنون موضوع فقط یک جام و یک باشگاه نیست. تصمیم درباره سرنوشت مسابقات نیمه‌تمام فصل گذشته می‌تواند به الگویی برای مواجهه با شرایط مشابه در آینده تبدیل شود و به همین دلیل، مخالفان اهدای جام تأکید دارند که تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعی باید بر مبنای مقررات و یک رویه روشن صورت بگیرد.

در همین حال، ادامه اختلاف میان هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ درباره این پرونده می‌تواند به یکی از چالش‌های مدیریتی فوتبال ایران تبدیل شود. به‌خصوص اگر قرار باشد پیش از آغاز مجدد مسابقات لیگ برتر، تصمیمی درباره سرنوشت جام فصل گذشته اتخاذ شود.

در شرایط فعلی، آنچه قطعی به نظر می‌رسد این است که ادعای اهدای جام قهرمانی به استقلال هنوز تبدیل به یک تصمیم رسمی نشده است و برخلاف فضایی که پس از اظهارات تاجرنیا ایجاد شده، پرونده همچنان در مرحله اختلاف نظر و بررسی قرار دارد.

حالا باید دید در نهایت فدراسیون فوتبال میان دو دیدگاه متفاوت درباره تعیین تکلیف لیگ نیمه‌تمام فصل گذشته کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد؛ مسیری که یک سوی آن اصرار استقلال بر به رسمیت شناخته شدن صدرنشینی این تیم و سوی دیگر آن، تأکید مخالفان بر نبود مبنای روشن برای اعطای جام به یک فصل ناتمام است.