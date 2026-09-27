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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

محسن اسلام‌زاده «طلوع از غرب» را برای سالگرد طوفان الاقصی ساخت

محسن اسلام‌زاده «طلوع از غرب» را برای سالگرد طوفان الاقصی ساخت

مستند «طلوع از غرب» به کارگردانی محسن اسلام‌زاده با نگاهی به حمایت مردم اروپایی از مردم غزه ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه مستند شش‌ قسمتی «طلوع از غرب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محسن اسلام‌زاده، با پشت سر گذاشتن مراحل پس‌تولید، همزمان با سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» آماده نمایش می‌شود.

اسلام‌زاده در این مجموعه مستند با سفر به شش کشور اروپایی، به بررسی و روایت موج حمایت‌های مردمی در اروپا از مردم غزه پس از آغاز جنگ غزه پرداخته و تلاش کرده است تصویری از واکنش افکار عمومی و جریان‌های حامی فلسطین در کشورهای مختلف اروپا ارائه دهد.

«طلوع از غرب» محصول مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی است و به زودی رونمایی می‌شود.

کد مطلب 6960290

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