به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهضت، کارگاه یک روزه «مستندسازی در جنگ؛ با رویکرد انتقال تجربه» همزمان با نخستین سالروز حمله دشمن صهیونیستی - آمریکایی به کشور و با حضور محسن اسلامزاده، داوود مرادیان، مطهره عدالتخواه و مجتبی میناوند برگزار می شود.
محسن اسلام زاده با موضوع «روایت بحران»، داوود مرادیان با موضوع «مستندسازی گفتمان»، مجتبی میناوند با موضوع «مستندسازی اطلاعاتمحور» و مطهره عدالتخواه با موضوع «روایت میناب» به ارائه تجربهها و آموزشهای خود از طریق این کارگاه میپردازند.
اسلامزاده مستندساز حوزه جنگ و بحران، تجربه حضور در جنگهای لبنان و سوریه را در کارنامه دارد. از آثار او میتوان به «زیر سایه ام کامل»، «بهشت کوچک ما»، «تنها میان طالبان» و «زاویه کور» اشاره کرد. همچنین مجموعه هفتقسمتی «طلوع از غرب» درباره خیزش مردم غرب در حمایت از فلسطین و غزه است که تولید آن بهتازگی به پایان رسیده است.
داوود مرادیان کارگردان، مستندساز و پژوهشگر، تجربه ساخت مستندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی را دارد. از جمله آثار او میتوان به مجموعه مستند «پرونده باز» درباره تاریخچه صد سال مذاکره ایران و آمریکا، «رویای آجری» درباره شصت سال سیاستگذاری در حوزه مسکن و «هرمز؛ روایت یک تنگه» اشاره کرد؛ مستندی که حاصل بیش از یک دهه حضور او در منطقه تنگه هرمز است و بهتازگی از شبکه پرستیوی پخش شده است. «اشغال جزایر» و «آزرم» نیز از دیگر آثار اوست.
مطهره عدالتخواه از مستندسازانی است که در رویدادهای میدانی زیادی حضور داشته است. او همچنین پس از حمله به مدرسه شجره طیبه ۲ ماه در کنار خانوادههای داغدیده در میناب حضور یافت که نتیجه آن تولید مجموعه ۲۰ قسمتی «پارههای تن ایران» شد. مستند دیگر او «صدای ملت ایران» اولین مستندی بود که بلافاصله پس از حمله به ساختمان شیشهای صداوسیما مقابل دوربین رفت. مستند «خانوم ماه» نیز برگرفته از کتابی به همین نام است که سال گذشته در مراسمی از تقریض رهبر شهید انقلاب بر این کتاب رونمایی شد. «متولدین بهار» نیز روایتگر مدرسه کودکان کار در محله امامزاده یحیی تهران است.
مجتبی میناوند نیز از مستندسازانی است که تجربههای متعددی در حوزه مستند دارد. از جمله آثار او میتوان به مستند «چهارصد کیلومتر آن طرفتر» اشاره کرد که با حضور در مرز اربیل عراق ساخته شده است. مجموعه مستند «تهران تایمز بیشتر میداند» نیز به بررسی پرونده پزشکی نتانیاهو و همسرش میپردازد. مستند «ماجرای نیمه شب» روایت آغاز اعتراضات و اغتشاشات در ۱۸ و ۱۹ دی ماه است و مجموعه ۴ قسمتی «هندسه نبرد» روایتگر توان نظامی ایران در نبرد رمضان است.
این برنامه به همت مرکز هنری رسانهای نهضت و با همکاری خانه روزنامهنگاران شهر برگزار میشود و فرصتی برای هنرجویان و مستندسازان است تا با تجربههای میدانی مدرسان این دوره در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نبرد رمضان آشنا شوند و از آن در فرآیند تولید مستند بهره ببرند.
این کارگاه روز چهارشنبه ۲۷ خرداد از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۸ در خانه روزنامهنگاران شهر برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به شناسه @Nehzatmedia_admin در پیامرسانهای بله و تلگرام مراجعه کنند.
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