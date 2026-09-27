به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، «هلدینگ سرمایهگذاری ویستا» که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ با تمرکز بر سرمایهگذاری در کسبوکارهای نوآور آغاز کرده است، اکنون با راهاندازی بخش شتابدهی، امکان همراهی با تیمها و استارتاپها، از مراحل ابتدایی توسعه کسبوکار را فراهم کرده است.
هدف مسیر شتابدهی ویستا، کمک به استارتآپها برای توسعه ایده و محصول، دستیابی به تناسب محصول با بازار، آمادهسازی برای ورود مؤثرتر به بازار و آمادگی برای رشد و توسعه در مقیاس بزرگتر است.
در مدل شتابدهی ویستا، حمایت از استارتآپها تنها به تأمین مالی محدود نمیشود. این مجموعه با رویکرد «پول هوشمند» در کنار سرمایه نقدی، دسترسی به مشاوره تخصصی، شبکه ارتباطی، منابع عملیاتی و ظرفیتهای مرتبط با ایرانسل را نیز در اختیار کسبوکارهای منتخب قرار میدهد. این رویکرد با هدف کاهش موانع رشد و تسریع مسیر توسعه و تجاریسازی استارتآپها طراحی شده است.
استارتآپها و تیمهای نوآور میتوانند از طریق بخش شتابدهی در وبسایت ویستا، اطلاعات مربوط به تیم، مرحله رشد، حوزه فعالیت و نیازهای اصلی خود را ثبت کرده و برای ورود به فرایند ارزیابی و هدایتگری (Mentoring)، درخواست دهند.
راهاندازی مسیر شتابدهی ویستا، گامی در جهت توسعه زنجیره سرمایهگذاری و حمایت از کسبوکارهای نوآور در مراحل مختلف رشد است و امکان میدهد تیمها از ظرفیتهای تخصصی، ارتباطی و عملیاتی این مجموعه برای عبور از مراحل اولیه توسعه و حرکت به سمت تجاریسازی و رشد استفاده کنند.
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