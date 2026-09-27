به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی، اظهار کرد: متوسط دمای استان اردبیل طی سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ برابر با ۱۱.۹ درجه سلسیوس بوده که نسبت به شرایط نرمال ۱.۳ درجه سلسیوس افزایش یافته است.

وی افزود: در این مدت، اصلاندوز با متوسط دمای ۱۶.۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرستان استان و سرعین با متوسط ۷.۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین شهرستان بوده‌اند. کوهی تصریح کرد: همچنین بیشترین افزایش دما نسبت به بلندمدت در شهرستان سرعین با ۲.۲ درجه سلسیوس و پس از آن در شهرستان‌های خلخال و اردبیل با ۱.۵ درجه سلسیوس ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: روند افزایش دما تنها به استان اردبیل محدود نبوده و در سال آبی گذشته تمامی ۳۱ استان کشور دمایی بالاتر از شرایط نرمال را تجربه کرده‌اند. بیشترین افزایش دما در استان‌های گیلان و مازندران با ۲ درجه و کمترین افزایش نیز در استان‌های ایلام، خوزستان و هرمزگان با حدود ۰.۶ درجه سلسیوس گزارش شده است؛ موضوعی که بیانگر تداوم روند گرمایش در کشور و آثار محسوس تغییرات اقلیمی است.