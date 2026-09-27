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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

اردبیل ۱/۳ درجه نسبت به شرایط نرمال گرم‌تر شد

اردبیل ۱/۳ درجه نسبت به شرایط نرمال گرم‌تر شد

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: متوسط دمای استان اردبیل طی سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ برابر با ۱۱.۹ درجه سلسیوس بوده که نسبت به شرایط نرمال ۱.۳ درجه سلسیوس افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی، اظهار کرد: متوسط دمای استان اردبیل طی سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ برابر با ۱۱.۹ درجه سلسیوس بوده که نسبت به شرایط نرمال ۱.۳ درجه سلسیوس افزایش یافته است.

وی افزود: در این مدت، اصلاندوز با متوسط دمای ۱۶.۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرستان استان و سرعین با متوسط ۷.۵ درجه سلسیوس خنک‌ترین شهرستان بوده‌اند. کوهی تصریح کرد: همچنین بیشترین افزایش دما نسبت به بلندمدت در شهرستان سرعین با ۲.۲ درجه سلسیوس و پس از آن در شهرستان‌های خلخال و اردبیل با ۱.۵ درجه سلسیوس ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: روند افزایش دما تنها به استان اردبیل محدود نبوده و در سال آبی گذشته تمامی ۳۱ استان کشور دمایی بالاتر از شرایط نرمال را تجربه کرده‌اند. بیشترین افزایش دما در استان‌های گیلان و مازندران با ۲ درجه و کمترین افزایش نیز در استان‌های ایلام، خوزستان و هرمزگان با حدود ۰.۶ درجه سلسیوس گزارش شده است؛ موضوعی که بیانگر تداوم روند گرمایش در کشور و آثار محسوس تغییرات اقلیمی است.

کد مطلب 6960353

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