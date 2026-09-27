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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در یزد

کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در یزد

یزد- جانشین فرمانده انتظامی استان یزد از کشف چهار دستگاه ماینر غیرمجاز در بازرسی از یک گلخانه در محله «قاسم نقی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی اظهار کرد: مأموران اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس اطلاعات و امنیت یزد در جریان رصدهای خود از فعالیت فردی در زمینه راه‌اندازی دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک گلخانه مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی محل فعالیت متهم در محله قاسم نقی و با هماهنگی و اخذ مجوز قضایی، وارد عمل شدند و در بازرسی از این محل چهار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

کد مطلب 6960309

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