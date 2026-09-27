کشف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سرهنگ سیدمحمدطاهر موسوی اظهار کرد: مأموران اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس اطلاعات و امنیت یزد در جریان رصدهای خود از فعالیت فردی در زمینه راه‌اندازی دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک گلخانه مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی محل فعالیت متهم در محله قاسم نقی و با هماهنگی و اخذ مجوز قضایی، وارد عمل شدند و در بازرسی از این محل چهار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان یزد خاطرنشان کرد: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.