آغاز پاییز امسال همراه با پایان گرما نیست؛ لزوم مدیریت مصرف

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الهداد مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به آغاز فصل پاییز و تداوم دماهای بالا در بخشهایی از کشور گفت: تغییر فصل در تقویم، لزوماً به معنای خروج سریع بار سرمایشی از شبکه برق نیست و با توجه به تداوم گرما در برخی مناطق و آغاز سال تحصیلی، مدیریت مصرف برق همچنان ضرورت دارد.
بر اساس اعلام وزارت نیرو، وی با بیان اینکه امروز اول مهرماه و آغاز رسمی پاییز است، اظهار کرد: اگرچه از نظر تقویمی وارد فصل پاییز شدهایم، اما شرایط جوی در بخشهایی از کشور همچنان ویژگیهای تابستانی دارد و در جنوب و جنوبغرب کشور دما در سطوح بالایی قرار گرفته است.
وی افزود: در بخشهایی از مناطق مرکزی کشور نیز دمای هوا همچنان به گونهای است که میتواند استفاده از تجهیزات سرمایشی و در نتیجه بار سرمایشی شبکه را حفظ کند؛ بنابراین نمیتوان صرفاً با اتکا به تغییر فصل، انتظار کاهش سریع و محسوس مصرف برق را داشت.
الهداد با اشاره به پیشبینی شرایط جوی روزهای نخست مهرماه ادامه داد: پیشبینیهای هواشناسی برای روزهای اول و دوم مهرماه عمدتاً آسمانی صاف و نبود بارش قابلتوجه را نشان میدهد و این شرایط در کنار تداوم دماهای بالا، بیانگر آن است که عبور تقویمی از تابستان الزاماً به معنای عبور فوری از آثار گرما بر مصرف برق نیست.
مدیرعامل توانیر، بندرعباس را نمونهای از تداوم شرایط گرم در آغاز پاییز عنوان کرد و گفت: در این منطقه دمای هوا در روزهای ابتدایی مهرماه همچنان در محدوده ۳۸ درجه قرار دارد و استمرار چنین دماهایی به معنای تداوم نیاز به استفاده از وسایل سرمایشی و باقی ماندن بخشی از بار سرمایشی در شبکه است.
تداوم دمای بالا در کشور و افزایش بار مدارس
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشت دانشآموزان به مدارس خاطرنشان کرد: همزمان با شروع فعالیت مدارس، بار مصرفی فضاهای آموزشی نیز به شبکه برق اضافه میشود و در شرایطی که در برخی نقاط کشور همچنان با دماهای بالا مواجه هستیم، این موضوع اهمیت مدیریت مصرف را دوچندان میکند.
الهداد تصریح کرد: انتظار میرود مدارس، ادارات، واحدهای تجاری، مشترکان خانگی و سایر مصرفکنندگان، متناسب با شرایط آبوهوایی منطقه خود، همچنان نسبت به مدیریت مصرف برق اهتمام داشته باشند و از مصارف غیرضروری و استفاده بیرویه از تجهیزات سرمایشی پرهیز کنند.
مدیرعامل شرکت توانیر تأکید کرد: عبور از اوج گرمای تابستان به معنای پایان ضرورت همکاری مشترکان نیست و تا زمانی که شرایط دمایی در بخشهایی از کشور گرم است، مدیریت مصرف میتواند نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه و تأمین مطمئن برق ایفا کند.
وی در پایان گفت: همراهی مشترکان در روزهای نخست پاییز، بهویژه با توجه به همزمانی تداوم گرما و آغاز سال تحصیلی، همچنان یک ضرورت است و انتظار میرود همه بخشها با مصرف بهینه برق، صنعت برق را در تأمین پایدار انرژی همراهی کنند.
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