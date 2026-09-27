تداوم حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع لبنانی از تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه واقع میان حداثا و حاریص و حمله توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به وادی زبقین اشاره کردند.

همچنین خبرنگار شبکه المنار از حمله هوایی به حومه شهرک میس الجبل در جنوب لبنان خبر دادند.

جنگنده های رژیم صهیونیستی در یک نوبت نیز شهرک الخیام را بمباران کردند. همچنین اشغالگران انفجاری در مجدل زون در جنوب لبنان انجام دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک بیت یاحون نیز دست به تخریب زد و انفجاری بزرگی انجام داد.

یک منزل در شهرک قبریخا نیز از سوی بالگرد ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت.

ارتش رژیم صهیونیستی با توپخانه حومه بیت یاحون و حداثا را گلوله باران کرد.