به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان به ویژه مناطق نبطیه و صور با استفاده از بمب های فسفری ممنوعه همچنان ادامه دارد به طوری که طی ساعات گذشته اطراف زوطر شرقی، میفدون و نبطیفه الفوقا زیر آتش حملات توپخانه ای قرار گرفتند.

خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حملات خود به نبطیقه الفوقا و زوطر شرقی از بمب های حاوی فسفر استفاده کرده است.

همچنین مناطق زبقین، حاریص و حداثا در صور هدف حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

ارتش لبنان نیز ۲ بمب عمل نکرده در جریان حملات رژیم صهیونیستی علیه مجدل سلم و الغندوریه را خنثی کرد.