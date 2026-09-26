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۴ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۸

حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با بمب‌های ممنوعه

حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با بمب‌های ممنوعه

رژیم صهیونیستی علاوه بر تداوم حملات خود علیه جنوب لبنان از بمب های حاوی فسفر در این حملات استفاده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان به ویژه مناطق نبطیه و صور با استفاده از بمب های فسفری ممنوعه همچنان ادامه دارد به طوری که طی ساعات گذشته اطراف زوطر شرقی، میفدون و نبطیفه الفوقا زیر آتش حملات توپخانه ای قرار گرفتند.

خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حملات خود به نبطیقه الفوقا و زوطر شرقی از بمب های حاوی فسفر استفاده کرده است.

همچنین مناطق زبقین، حاریص و حداثا در صور هدف حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

ارتش لبنان نیز ۲ بمب عمل نکرده در جریان حملات رژیم صهیونیستی علیه مجدل سلم و الغندوریه را خنثی کرد.

کد مطلب 6958550

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    نظرات

    • علی IR ۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۴
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      ارتش لبنان بی کفایت ترین نیرو نظامی جهان

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