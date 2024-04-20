به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موالی زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نان در اهواز بیان کرد: گشت مشترک نظارت بر نانوایی‌های اهواز با حضور ادارات و دستگاه‌های عضو کارگروه گندم، آرد و نان با هدف ارتقای کیفیت نان و رضایتمندی شهروندان به صورت مستمر در حال انجام است.

رئیس کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان اهواز با اشاره به برخورد بدون مماشات با واحدهای پخت نان متخلف افزود: تعدادی از واحدهای پخت نان که اقدام به کم فروشی، گران‌فروشی، برخورد نامناسب با مشتری کردند و یا مشکل بهداشتی داشتند، برخورد قانونی و جریمه شدند.

موالی زاده با بیان اینکه کیفیت نان در اهواز نسبت به گذشته بهتر شده است، ادامه داد: کانون آموزشی و فناوری نان خوزستان در اهواز توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی با هدف بهبود کیفیت نان افتتاح شد و تلاش بر این است تا نان با کیفیت بالا برای مردم تولید شود.

وی گفت: سال گذشته برای کیفیت و کمیت نان در اهواز کارهای خوبی از جمله صدور ۱۰۰ مجوز نانوایی جدید در کلان‌شهر اهواز، آموزش متصدیان و افراد شاغل در واحدهای پخت نان، برگزاری جشنواره نان خوزستان (نان‌های سنتی، صنعتی و فرآورده‌های گندم) به منظور شناسایی ظرفیت‌های نان و ترویج سنت پخت نان و انتقال آن به نسل‌های آینده در محل سیلوی تاریخی اهواز و همچنین برگزاری میز خدمت کارگروه گندم، آرد و نان اهواز جهت پیگیری و رسیدگی به مشکلات شهروندان در حوزه نان در فرمانداری، با همکاری ادارات و دستگاه‌های عضو کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان اجرا شد.