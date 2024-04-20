  1. استانها
  2. خوزستان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۴۰

با هدف ارتقای کیفیت نان؛

نظارت بر نانوایی‌های اهواز به صورت مستمر در حال انجام است

نظارت بر نانوایی‌های اهواز به صورت مستمر در حال انجام است

اهواز- فرماندار شهرستان اهواز گفت: گشت مشترک نظارت بر نانوایی‌های اهواز با هدف ارتقای کیفیت نان و رضایتمندی شهروندان به صورت مستمر در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موالی زاده در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نان در اهواز بیان کرد: گشت مشترک نظارت بر نانوایی‌های اهواز با حضور ادارات و دستگاه‌های عضو کارگروه گندم، آرد و نان با هدف ارتقای کیفیت نان و رضایتمندی شهروندان به صورت مستمر در حال انجام است.

رئیس کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان اهواز با اشاره به برخورد بدون مماشات با واحدهای پخت نان متخلف افزود: تعدادی از واحدهای پخت نان که اقدام به کم فروشی، گران‌فروشی، برخورد نامناسب با مشتری کردند و یا مشکل بهداشتی داشتند، برخورد قانونی و جریمه شدند.

موالی زاده با بیان اینکه کیفیت نان در اهواز نسبت به گذشته بهتر شده است، ادامه داد: کانون آموزشی و فناوری نان خوزستان در اهواز توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی با هدف بهبود کیفیت نان افتتاح شد و تلاش بر این است تا نان با کیفیت بالا برای مردم تولید شود.

وی گفت: سال گذشته برای کیفیت و کمیت نان در اهواز کارهای خوبی از جمله صدور ۱۰۰ مجوز نانوایی جدید در کلان‌شهر اهواز، آموزش متصدیان و افراد شاغل در واحدهای پخت نان، برگزاری جشنواره نان خوزستان (نان‌های سنتی، صنعتی و فرآورده‌های گندم) به منظور شناسایی ظرفیت‌های نان و ترویج سنت پخت نان و انتقال آن به نسل‌های آینده در محل سیلوی تاریخی اهواز و همچنین برگزاری میز خدمت کارگروه گندم، آرد و نان اهواز جهت پیگیری و رسیدگی به مشکلات شهروندان در حوزه نان در فرمانداری، با همکاری ادارات و دستگاه‌های عضو کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان اجرا شد.

کد مطلب 6082778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اهوازی IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام.همش سرکاری دروغه .در اهواز به عنوان نمونه که بشه گفت نانوایی پختش درجه ۲ یا۳ میشه گفت کاری کردن ولی بهیچ عنوان درجه پخت نانوایی های اهواز درجه ۱ نیست جزئ محالاته.تشکر وشما هم جزئ مردم همین استان هستین لطف کنید اینو رو واقعیت رو منتشر کنید.تشکر.
    • ج US ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      شما را بخدا قسم میدهم نانوایان تنوری راهمسان کنید وولا شکایتون به خود نان میکنم
    • مهدیس IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۲
      0 0
      پاسخ
      من ۷۰ ساله دراهوازم هرگز پخت نان در اهواز از کیفیت مطلوب بر خوردارنبوده و اخیرا پخت نان بسیار بی کیفیت است و بعضی از نانوایها در حقیقت ارد را هدر میدهند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها