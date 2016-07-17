تیم تکواندوی قم با نمایندگان خوزستان، لرستان و قزوین همگروه شد

محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افتتاحیه و دیدارهای هفته اول نخستین دوره لیگ برتر تکواندو رده‌سنی خردسالان پسر «جام غنچه‌های تکواندو» سه شنبه ۲۹ تیر به میزبانی خانه تکواندو برگزار خواهد شد و نماینده قم نیز در این مسابقات حضور دارد.

وی افزود: این مسابقات با حضور ۱۳۱ تکواندوکار و در قالب ۱۸ تیم به میزبانی خانه تکواندوی تهران برگزار می‌شود و تیم تکواندوی قم با نمایندگان خوزستان، لرستان و قزوین و چند تیم دیگر همگروه شده است.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت: تیم هیئت تکواندوی قم در گروه یک این مسابقات همراه با ۸ تیم دیگر قرار گرفته است و دومین سال حضور متوالی خود در این مسابقات را تجربه می‌کند و نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها را روز سه‌شنبه برابر تیم المپیای قزوین برگزار می‌کند.

جمشیدی بیان داشت: آینده سازان لوازم خانگی کن، شهید شیرودی بروجرد، المپیای محمدیه قزوین، هیئت تکواندو استان خوزستان یک، لوازم خانگی کن، هیئت تکواندوی خوی، هیئت تکواندوی استان فارس و لوازم خانگی کن اندیشه حریفان قم در گروه یک مسابقات هستند و ۹ تیم نیز در گروه دوم قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به حضور تیم پومسه قم در مسابقات قهرمانی کشور عنوان کرد: پس از کسب ۲ مدال توسط پومسه روهای قمی در بخش مردان، تیم پومسه بانوان قم و نیز تیم مردان در بخش تیمی موفق به کسب مدال نشدند اما علی نادعلی عنوان فنی‌ترین پومسه روی این مسابقات را از آن خود کرد.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم تصریح کرد: پیش از این محمدرضا تمیمی پومسه روی نونهال قمی در رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال صاحب مدال نقره این رقابت‌ها شده بود و علی نادعلی نیز در رده ۱۸ تا ۳۰ سال به مدال طلا دست پیدا کرده بود.