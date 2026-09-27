رئیس هیئت تکواندو خوزستان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاب رئیس هیئت تکواندو خوزستان پیش از ظهر امروز یکشنبه با حضور مرادی نائب رئیس فدراسیون، نوروزی معاون امور حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان، بنی‌تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و رئیس مجمع و اعضای مجمع در اهواز برگزار شد.

عباس آقاسی، وحید انصاری، کریم تجار، علیرضا تقی پور بیرگانی و علی محمد بسحاق کاندیدای احراز سمت ریاست هیئت تکواندو خوزستان بودند که تجار پیش از آغاز مجمع و آقاسی پس از ارائه برنامه های خود انصرافشان را اعلام کردند، انصاری نیز غایب بود.

در پایان رای‌گیری نیز بسحاق با ۱۸ رای از ۲۹ رای ماخوذه رئیس هیئت تکواندو خوزستان شد. تقی پور بیرگانی ۱۰ رای را به خود اختصاص داد و یک رای سفید اعلام شد.