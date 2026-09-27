چهل سال بعد از شهادت در شلمچه، یاد یک جهادگر در شمیرانات زنده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یزدان‌یار روز یکشنبه، به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور در منزل خانواده شهید مجید افضل‌آقایی، از ایثار این شهید قدردانی کرد.

سرپرست فرمانداری شمیرانات در این دیدار که رئیس جهاد کشاورزی شمیرانات نیز حضور داشت، گفت: ایثار شهدا همچنان الگویی برای نسل امروز است و خانواده‌های آنان جایگاه ویژه‌ای در میان مسئولان شهرستان دارند.

در جریان این دیدار، همسر شهید خاطراتی از ویژگی‌های اخلاقی و روحیه خدمت‌گزاری او بازگو کرد.

در پایان مراسم، لوح تقدیری نیز از سوی فرمانداری به خانواده این شهید اهدا شد.

درباره شهید مجید افضل‌آقایی

مجید افضل‌آقایی سوم بهمن ۱۳۳۹ در تهران متولد شد و تا مقطع کاردانی مکانیک تحصیل کرد.

او سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد.

افضل‌آقایی به‌عنوان جهادگر در جبهه حضور یافت و پنجم اسفند ۱۳۶۵، در حالی که سرپرست اکیپ راه‌سازی در منطقه شلمچه بود، بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

مزار او در گلزار شهدای چیذر شمیرانات قرار دارد.