برای آموزش حسابداری در تبریز کجا برویم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب آموزشگاه حسابداری در تبریز به خاطر تعداد زیاد آموزشگاهها کار سادهای نیست و خیلیها نگراناند هزینهای که میپردازند به آموزش خوب و مدرک معتبر منجر نشود. در این مطلب معیارهایی را گفتهایم که قبل از ثبتنام باید بررسی کنید؛ از تخصصی بودن آموزشگاه و سابقه اساتید گرفته تا سرفصلها، کارآموزی با اسناد واقعی، مدرک فنی و حرفهای، پشتیبانی بعد از دوره و زمان کلاسها. آموزشگاه حسابداری آپاداس را هم با همین معیارها بررسی کردهایم تا با خیال راحتتری انتخاب کنید.
آموزش حسابداری در تبریز؛ یک آموزشگاه خوب چه ویژگیهایی دارد؟
بسیاری از کسانی که به دنبال آموزش حسابداری در تبریز هستند، به علت وجود آموزشگاههای زیاد نمیتوانند انتخاب کنند که در کدام دوره شرکت کنند. نگرانی این افراد این است که بفهمند آموزشگاهی که دوره حسابداری را برگزار میکند واقعا خوب هست یا فقط تبلیغات خوبی دارد.
کسانی که میخواهند در دوره حسابداری در تبریز شرکت کنند، ترس این را دارند که هزینهای که میپردازند به آموزش خوبی منجر نشود و مدرکی که در انتهای دوره میگیرند معتبر نباشد. برای همین بهتر است قبل از ثبتنام، چند مورد را درباره آموزشگاه بررسی کنید. در ادامه این موارد را گفتهایم و برای نمونه، آموزشگاه حسابداری آپاداس را هم با همین معیارها بررسی کردهایم.
آموزشگاهی که به صورت تخصصی در تبریز، حسابداری آموزش میدهند
آموزشگاهی که چندین رشته مختلف را آموزش میدهد، معمولا نمیتواند روی همه آنها به یک اندازه وقت بگذارد. بهتر است آموزشگاهی را انتخاب کنید که فقط حسابداری آموزش میدهد و همه برنامهاش برای آماده کردن هنرجو برای بازار کار و استخدام است.
آموزشگاه آپاداس، فقط حسابداری آموزش میدهد و بیش از ۴۶ دوره حضوری برگزار کرده و بیش از ۵۰۰ نفر در دورههایش شرکت کردهاند.
مدرک معتبر ارائه دهد
یکی از مهمترین چیزهایی که باید قبل از ثبتنام بپرسید، نوع مدرکی است که در پایان دوره میگیرید. مدرک فنی و حرفهای برای خیلی از کارفرماها ملاک است و قابلیت ترجمه رسمی هم دارد که خارج از کشور هم بتوانید از آن استفاده کنید. در آپاداس هم مدرک فنی و حرفهای و هم مدرک آموزشگاهی ارائه میشود.
حسابداری را ریشهای آموزش دهد، نه فقط نرمافزار
بعضی دورهها بیشتر روی کار با یک نرمافزار خاص تمرکز میکنند. اما کسی که حسابداری را عمیق یاد گرفته باشد، با هر نرمافزاری که شرکت از او بخواهد میتواند کار کند. درست مثل گواهینامه رانندگی که با آن میتوانید هر خودرویی را برانید.
آموزش در دورههای آپاداس هم به شکلی است که بعد از اتمام دوره میتوانید با نرمافزارهای مختلف حسابداری کار کنید.
اساتید سابقه کار در بازار داشته باشند
استادی که خودش سالها در بازار کار بوده، همان چیزهایی را یاد میدهد که کارفرما از شما انتظار دارد. اساتید آپاداس چندین سال سابقه کار در بازار دارند و تجربههای واقعی خودشان را آموزش میدهند.
دوره حضوری آپاداس را دو استاد برگزار میکنند. وحید قربانی اسفهلان، موسس آموزشگاه، بیش از ۲۵ سال سابقه در آموزش و خدمات حسابداری دارد، مشاور مالیاتی است و با بیش از ۲۰ شرکت همکاری کرده است. ایشان تا امروز بیش از ۱۰۰ نیروی جوان را تربیت کرده و در شرکتها استخدام کردهاند و برای بیش از ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی سهند حسابداری تدریس کردهاند. هانیه هاشمزاده، مدیر آموزشگاه، هم بیش از ۱۰ سال سابقه آموزش و مدیریت مالی دارد و در نرمافزارهای حسابداری و اکسل تخصص دارد.
سرفصلها کامل باشد
قبل از ثبتنام، سرفصلهای دوره را ببینید. یک دوره کامل حسابداری در تبریز باید از مفاهیم پایه شروع شود و تا بستن سال مالی و قوانین مالیاتی پیش برود.
برای مثال، سرفصلهای دوره آپاداس اینها هستند: اصول و مفروضات، مفاهیم اولیه، کدینگ، آشنایی با نرمافزارهای مالی، کاربرد اکسل، خزانهداری و دریافت و پرداخت، انبار، حقوق و دستمزد، حسابداری پیمانکاری، داراییهای ثابت، آشنایی با بهای تمامشده، بایگانی اسناد، بستن سال مالی، آشنایی با تهیه صورتهای مالی، آشنایی با قوانین مالیاتی و قانون تجارت، آشنایی با استانداردهای حسابداری، رفتار سازمانی و مهارتهای نرم.
آموزش حسابداری در تبریز به صورت تئوری و عملی کنار هم باشد
دورهای که فقط تئوری باشد، شما را برای کار با اسناد واقعی آماده نمیکند. آموزشگاه خوب کلاسهای عملی و کارآموزی دارد تا با محیط واقعی کار آشنا شوید.
دوره حضوری آپاداس در تبریز ۲۵ جلسه است و بیش از ۲۷۰ ساعت آموزش و کارآموزی دارد. کلاسها دوشنبه و پنجشنبه برگزار میشوند و روزهای شنبه و سهشنبه هم کارآموزی است. در کارآموزی، هنرجوها با اسناد حسابداری واقعی سالهای قبل شرکتها کار میکنند. استاد پشتیبان مثل سرپرست حسابداری یک شرکت، اسناد هر هنرجو را بررسی میکند و اگر ایرادی داشته باشد آن را برای اصلاح برمیگرداند. به این ترتیب هنرجو قبل از استخدام، همان کاری را تجربه میکند که در شرکت از او خواسته میشود.
بعد از دوره حسابداری در تبریز پشتیبانی داشته باشد
خیلیها بعد از استخدام، در روزهای اول کار به مشکلاتی برمیخورند. آموزشگاهی که بعد از دوره هم پشتیبانی میکند، این نگرانی را کم میکند.
در آپاداس پشتیبانی هم در طول دوره و هم بعد از آن وجود دارد و اگر در محل کار به مشکلی برخوردید، میتوانید از منتورهای آپاداس کمک بگیرید. همچنین تا زمانی که حسابداری را کامل یاد بگیرید، میتوانید دوباره به صورت رایگان در دورهها شرکت کنید.
در آپاداس هنرجوهایی که در آزمون پایان دوره قبول شوند، به شرکتها معرفی میشوند. پشتیبانی هم مادامالعمر است و اگر در محل کار به مشکلی برخوردید، میتوانید از منتورهای آپاداس کمک بگیرید. هنرجوهای دوره حضوری به فیلمهای دوره آنلاین هم دسترسی دارند و اگر بخشی از دوره را کامل یاد نگرفته باشند، میتوانند دوباره و رایگان در کلاسها شرکت کنند.
نظر هنرجوهای قبلی را در مورد آموزش حسابداری در تبریز بخوانید
بهترین راه برای شناختن یک آموزشگاه، تجربه کسانی است که قبلا آنجا درس خواندهاند. مثلا خانم فاطمه محمودی بعد از فارغالتحصیلی در رشته حسابداری، برای کار در بازار مهارت عملی کافی نداشت. او بعد از گذراندن دوره حضوری آپاداس و کارآموزی، به یکی از شرکتها معرفی شد و الان به عنوان حسابدار مشغول به کار است. آقای محمود علی کرمی هم فارغالتحصیل مدیریت دولتی دانشگاه تهران است و در کارگزاری مفید کار میکند. ایشان برای پیشرفت در حوزه مالی شرکت خودشان در دوره آپاداس شرکت کردند. حتی از شهرهای دیگر هم هنرجو دارند؛ خانم شیلا گوهری از سقز برای دوره حضوری به تبریز میآید تا حسابداری کسبوکار پدرش را خودش انجام دهد.
برای شروع حسابداری در تبریز چه چیزی لازم است؟
برای شرکت در بیشتر دورههای حسابداری ویژه بازار کار، پیشنیاز خاصی لازم نیست. اگر با چهار عمل اصلی ریاضی و کار با کامپیوتر آشنا هستید، میتوانید از صفر شروع کنید. در آپاداس قبل از ثبتنام یک مصاحبه حضوری کوتاه انجام میشود تا سطح شما مشخص شود.
هزینه را با مزایا مقایسه کنید
ارزانترین دوره همیشه بهترین انتخاب نیست. بهتر است هزینه دوره را در کنار مزایایی مثل کارآموزی، پشتیبانی و مدرک در نظر بگیرید.
شهریه دورههای آپاداس نسبت به بعضی آموزشگاهها بالاتر است، و با توجه به این مزایا، ارزش بیشتری هم دارد، اما امکان پرداخت اقساطی هم دارد.
زمان کلاس و محل آموزشگاه حسابداری در تبریز مناسب باشد
اگر شاغل یا دانشجو هستید، کلاسهایی که عصرها برگزار میشوند برای شما مناسبترند. کلاسهای آپاداس عصرها از ساعت ۵ تا ۸ برگزار میشود.
محل آموزشگاه هم مهم است، چون سه ماه باید رفتوآمد کنید. آموزشگاه آپاداس در مرکز شهر تبریز و در منطقه آبرسان قرار دارد و رفتوآمد به آن از همه نقاط شهر آسان است.
کلام آخر
اگر قصد شرکت در کلاسهای حسابداری در تبریز را دارید، قبل از ثبتنام این موارد را از آموزشگاه بپرسید و چند آموزشگاه را با هم مقایسه کنید. اگر هنوز مطمئن نیستید حسابداری برای شما مناسب است یا نه، میتوانید اول از مشاوره رایگان توسط متخصصین آپاداس بهره مند شوید.
آدرس آموزشگاه آپاداس: تبریز، آبرسان، بلوار آزادی، روبروی سازمان حفاظت محیط زیست، ساختمان دیوان، طبقه ۴
شماره تماس: ۰۹۹۰۷۳۷۳۰۹۳ و ۰۴۱۳۳۸۷۰۶۹۳
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