به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن مشتاقی عصر یکشنبه به همراه حجتالاسلام سید محمد باخدا، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارالله خارگ، با شیخ احمدرضا کنعانی، امام جمعه اهل سنت این جزیره، دیدار و گفتوگو کردند.
این دیدار با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس برگزار شد و در جریان آن، ابعاد مختلف فرهنگ ایثار و فداکاری مورد توجه قرار گرفت.
فرمانده سپاه ثارالله جزیره خارگ در این دیدار، هفته دفاع مقدس را یادآور حماسهآفرینی ملت ایران در برابر دشمن دانست و اظهار کرد: آنچه در دوران دفاع مقدس بهعنوان یک تجربه ماندگار در تاریخ کشور ثبت شد، حاصل حضور آگاهانه مردم، فداکاری رزمندگان و ایستادگی خانوادههای شهدا و ایثارگران بود.
سرهنگ محسن مشتاقی با اشاره به جایگاه مردم اهل سنت در تاریخ دفاع مقدس اظهار کرد: برادران اهل سنت در کنار سایر اقشار ملت ایران، در دفاع از میهن اسلامی حضوری مؤثر داشتند و امروز نیز مردم اهل سنت جزیره خارگ بخشی ارزشمند از جامعه این جزیره هستند که در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی حضوری فعال و اثرگذار دارند.
ضرورت تبیین ارزش های دفاع مقدس برای نسلهای جدید
حجتالاسلام سید محمد باخدا نیز با اشاره به اهمیت گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس تنها یک مقطع تاریخی نیست، بلکه مجموعهای از ارزشهای ماندگار همچون ایثار، مسئولیتپذیری، شجاعت و ازخودگذشتگی را در خود جای داده است که باید برای نسلهای جدید بازگو و تبیین شود.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارالله خارگ افزود: زنده نگه داشتن یاد شهدا و توجه به سیره و مجاهدت رزمندگان، زمینهای برای آشنایی نسل جوان با واقعیتهای آن دوران و شناخت بهتر ابعاد مختلف دفاع مقدس است.
شیخ احمدرضا کنعانی، امام جمعه اهل سنت جزیره خارگ، ضمن قدردانی از حضور فرمانده و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه سپاه ثارالله، هفته دفاع مقدس را فرصتی برای پاسداشت مقام شهدا و ایثارگران دانست و بر ضرورت گرامیداشت یاد و خاطره حماسهآفرینان دوران دفاع مقدس تأکید کرد.
این دیدار با تأکید مشترک بر ضرورت حفظ انسجام و همبستگی مردم خارگ و گرامیداشت ارزشهای دفاع مقدس به پایان رسید.
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