تاکید امام جمعه طبس بر لزوم ساماندهی و برندسازی خرمای شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین تکمیلی، خطیب جمعه طبس خراسان جنوبی اظهار کرد: طبس با برخورداری از حدود ۹۱۰ هکتار سطح زیرکشت خرما، یکی از مهمترین قطبهای تولید این محصول در استان خراسان جنوبی به شمار میرود.
وی افزود: از مجموع این سطح، حدود ۶۸۰ هکتار را نخلستانهای بارده تشکیل میدهد و سالانه حدود سه هزار و ۵۰۰ تن خرما از نخلستانهای شهرستان برداشت میشود.
امام جمعه طبس در خراسان جنوبی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خرمای تولیدی شهرستان از کیفیت مناسب تجاری و اقتصادی برخوردار است، گفت: افراد زیادی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه کاشت، داشت، برداشت و عرضه خرما فعالیت دارند و این محصول میتواند نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی شهرستان داشته باشد.
وی یکی از مسائل مهم در حوزه خرمای طبس را نحوه عرضه و معرفی این محصول عنوان کرد و گفت: متأسفانه بخش قابل توجهی از خرمای طبس بدون نام و نشان تجاری مشخص و بهصورت گمنام عرضه میشود؛ در حالی که این محصول ظرفیت آن را دارد که با یک برند مشخص و معتبر در بازارهای کشور معرفی شود.
حجتالاسلام تکمیلی ادامه داد: باید برای خرمای طبس هویت تجاری ایجاد شود و در کنار تولید، موضوع بستهبندی، برندسازی، بازاریابی و فرآوری نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت فرآوری خرما تصریح کرد: تولید محصولاتی مانند شیره خرما، حلوا و سایر فرآوردههای خرمایی میتواند ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان و فعالان این حوزه ایجاد کند و از خامفروشی این محصول جلوگیری شود.
خطیب جمعه طبس خراسان جنوبی بیان کرد: اگر در حوزه خرما از مرحله کاشت و برداشت تا فرآوری، بستهبندی و عرضه سرمایهگذاری مناسبی انجام شود، میتوان شاهد ایجاد اشتغال، افزایش درآمد نخلداران و شکلگیری یک زنجیره اقتصادی پویا در شهرستان بود.
وی ضمن تاکید بر اینکه خرمای طبس یک ظرفیت اقتصادی مهم است و نباید اجازه داد این محصول باکیفیت بدون نام و نشان در بازار عرضه شود؛ خاطرنشان کرد: مسئولان و سرمایهگذاران باید برای ساماندهی این ظرفیت و معرفی خرمای طبس بهعنوان یک محصول شاخص شهرستان و استان خراسان جنوبی برنامهریزی کنند.
حجت الاسلام تکمیلی گفت: توجه جدی به نخلستانها، حمایت از نخلداران، جذب سرمایهگذاری و توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری خرما میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در منطقه باشد.
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