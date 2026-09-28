احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تحریم‌های هوایی اعمال‌ شده از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: آمریکا اساساً نشان داده است که به مذاکره و گفتگو به‌عنوان یک شیوه دیپلماسی برای حل مسائل اعتقاد ندارد، بلکه از دیپلماسی به‌عنوان ابزاری برای تحمیل اراده خود بر سایر کشورها و تأمین منافعش استفاده می‌کند.

وی افزود: آمریکا دیپلماسی را نه به‌عنوان مسیری برای حل‌وفصل مسائل، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تحمیل اراده خود بر سایر ملت‌ها و کشورهای مستقل دنبال می‌کند و تحریم و فشار اقتصادی نیز در همین چارچوب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحریم اقتصادی علیه ایران؛ خطای آشکار واشنگتن

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به فشارهای اقتصادی آمریکا علیه کشورمان، اظهار کرد: محاصره و فشار اقتصادی که آمریکا تصور می‌کند می‌تواند از طریق آن اراده خود را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند، یک خطای راهبردی و آشکار است که این کشور مرتکب می‌شود.

راستینه تصریح کرد: آمریکایی‌ها حتماً می‌دانند که صبر ملت ایران بی‌انتها نیست و زمانی که این صبر به پایان برسد، آمریکا خود را در ورطه‌ای از آتش و گرفتاری خواهد دید.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی همچنین خطاب به کشورهای همسایه و سایر کشورهایی که به خواسته‌های آمریکا تن می‌دهند و از تحریم‌هایی مانند تحریم هوایی ایران تبعیت می‌کنند، گفت: این کشورها باید نسبت به پیامدهای همراهی با سیاست‌های آمریکا نگران باشند و بدانند که ملت‌های آنها در برابر سرسپردگی و سازش دولت‌هایشان در برابر آمریکا کوتاه نخواهند آمد.

وی ادامه داد: دولت‌هایی که در برابر خواسته‌های آمریکا تسلیم می‌شوند، باید بدانند که این رویکرد می‌تواند به یک خطای راهبردی تبدیل شود و ملت‌های آنها در برابر چنین سرسپردگی و سازشی، دولت‌های خود را مورد بازخواست قرار خواهند داد.

ایران و جبهه مقاومت از ابزارهای متعددی برخوردارند

راستینه با تأکید بر ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حقوق خود خاطرنشان کرد: ابزارهای متعددی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد تا بتواند از حقوق خود دفاع کند و جمهوری اسلامی ایران نیز به‌موقع از ابزارهای خود برای شکست طراحی آمریکا استفاده خواهد کرد.

وی افزود: این ابزارها متعدد، قابل اجرا و در اختیار جمهوری اسلامی ایران و همچنین جبهه مقاومت قرار دارد و در زمان مقتضی می‌توان از آنها استفاده کرد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان تأکید کرد: بهتر است کشورها در بازی آمریکا خود را دچار آسیب و گرفتار پیامدهایی نکنند که می‌تواند امنیت، ثبات و منافع آنها را با خطر مواجه کند.