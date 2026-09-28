۳۸۰۰ مدرسه و مرکز آموزشی تهران بازرسی ایمنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، موضوع ایمنی مراکز آموزشی و پیشگیری از بروز حوادث در این اماکن از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در همین راستا، سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وضعیت ایمنی بخشی از مدارس و مراکز آموزشی پایتخت بازدید و دستورالعملهای لازم برای رفع نواقص ایمنی را صادر کرده است.
قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات انجامشده برای بررسی ایمنی مراکز آموزشی اظهار کرد: ۳۸۰۰ مدرسه و مرکز آموزشی را بازرسی و بازدید کردیم و دستورالعمل ایمنی برای آنها صادر کردیم.
وی ادامه داد: در تهران بخشی از این مراکز از نظر ایمنی شرایط مناسبی دارند، اما اینکه چه تعداد از مراکز برای دریافت تأییدیه یا بررسیهای ایمنی مراجعه نکردهاند، اطلاعی نداریم.
محمدی با اشاره به اینکه اجرای دستورالعملهای ایمنی صادرشده نیازمند همکاری دستگاههای مربوطه است، گفت: اینکه این مراکز تا چه میزان دستورالعملهای ایمنی را تمکین و اجرا کنند، دیگر در اختیار آموزش و پرورش است.
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