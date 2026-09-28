هشدار رسانه انگلیسی درباره وضعیت انتشار گاز متان در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، «الکساندروس اگزارچو» رئیس هلدینگ زیرساخت یونانی «آکتور» گفت که اتحادیه اروپا ممکن است در بحبوحه بحران انرژی در این اتحادیه، مقررات مربوط به محدودیت انتشار گاز متان را نادیده بگیرد.

فایننشال تایمز نوشت که تعدادی از واردکنندگان اروپایی نسبت به انعقاد قراردادهای خرید بلندمدت گاز محتاط هستند زیرا اتحادیه اروپا گزارش‌دهی درباره میزان انتشار گاز متان را الزامی می‌داند.

اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر برای کاهش انتشار گاز متان، مقررات الزام‌آوری را به‌ویژه در بخش انرژی وضع کرده است. بر اساس مقررات متان اتحادیه اروپا که در سال ۲۰۲۴ تصویب شد، شرکت‌های فعال در حوزه نفت، گاز و زغال‌سنگ موظف به پایش، اندازه‌گیری و گزارش انتشار متان و کاهش نشت این گاز هستند و برای انتشارهای قابل اجتناب، الزامات مربوط به شناسایی و تعمیر نشت‌ها و محدودیت در سوزاندن و تخلیه گاز در نظر گرفته شده است. این مقررات همچنین برای واردات نفت و گاز به اتحادیه اروپا، الزامات و سازوکارهایی را برای افزایش شفافیت درباره میزان انتشار متان در نظر گرفته و اجرای تدریجی آن از سال‌های ۲۰۲۵ به بعد آغاز شده است.