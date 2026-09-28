مهیار شاپوری: توقیف «لباس شخصی» تاثیر منفی بر سرنوشت بازیگرانش داشت!

مهیار شاپوری بازیگر فیلم سینمایی «لباس شخصی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اضافه شدنش به این پروژه گفت: من در ابتدا برای نقش دیگری قرارداد داشتم که آن نقش از فیلم حذف شد. اواخر پیش‌تولید بود که برای سرزدن به پروژه و کسب خبر به لوکیشن دکور اطلاعات سپاه دهه ۶۰ رفتم و کاملاً اتفاقی پیشنهاد شد برای نقش حسام تست بدهم. شکر خدا تست این نقش بسیار خوب بود و آقای ربیعی اجازه دادند این نقش کلیدی را ایفا کنم.

وی درباره موضوع سیاسی دهه ۶۰ فیلم و آشنایی‌اش با آن برهه تاریخی توضیح داد: فضای فیلم سیاسی و مرتبط با گروه های سیاسی اوایل انقلاب است و من به واسطه علاقه‌ام به تاریخ، به‌طور ناخواسته و پیشاپیش به فضای این دهه اشراف داشتم. یادم هست سال‌ها پیش کتابی مرتبط با حزب توده به نام «بت شکسته» را خوانده بودم. از سویی، زمینه تحصیلی من حقوق قضایی و وکالت دادگستری است، لذا با اتمسفر دوایر آگاهی و کلانتری تا حد زیادی آشنایی داشتم که کمک بسیاری به درک نقش حسام داشت.

این بازیگر درباره روند آشنایی‌ و درک نقش اظهار کرد: از آنجا که من دقیقه نودی به پروژه اضافه شدم، روند نزدیک شدنم به نقش را محصول هدایت مستقیم و مشاوره در لحظه آقای ربیعی، کارگردان اثر، می‌دانم؛ چون من فرصتی برای تمرین نقش نداشتم و هر چه بود سر صحنه و حین فیلمبرداری رخ می‌داد. آقای ربیعی بسیار برای من وقت می‌گذاشتند و با دلسوزی و دقت بازیگران را هدایت می‌کردند.

وی در پاسخ به این پرسش که توقیف هفت ساله «لباس شخصی» چه تاثیری بر روند کاری بازیگران داشته است، گفت: با جرات می‌توانم بگویم اکران نشدن فیلم در زمان خودش، اثری مستقیم و منفی بر سرنوشت کاری همه بازیگران حاضر در اثر داشت. مایه تأسف و تأثر است که بگویم ۲ تن از بازیگران این فیلم، آقایان میلاد افواج و شفیعی، متأسفانه طی این سال‌ها از دنیا رفتند و فیلم خود را روی پرده ندیدند.

بازیگر فیلم «پیشمرگ» گفت: خدا را شاکرم که علی‌رغم سال‌ها توقیف، به واسطه سوژه تاریخی و جذاب و ساختار قدرتمند «لباس شخصی»، هر مخاطبی این فیلم را در سینما دید، پسندید و نظر مثبت داد.

وی با اشاره به تبلیغات کم این فیلم تاکید کرد: متاسفانه «لباس شخصی» تبلیغات مناسبی چه میدانی و چه در حد تبلیغات تلویزیونی نداشت اما با این وجود مخاطب خود را جذب کرد.

شاپوری در پایان درباره پروژه های آینده خود بیان کرد: از آبان‌ امسال جلوی دوربین در سریال «عیوق» (با نام قبلی «دماوند») ساخته علی جعفرآبادی خواهم رفت؛ سریالی که مرتبط با پروژه‌های فضایی کشور است.

فیلم سینمایی «لباس شخصی» به کارگردانی و نویسندگی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد ساخته شده است. مهدی نصرتی، توماج دانش‌بهزادی، مجید پتکی، مهیار شاپوری، زنده‌یاد میلاد افواج، عماد درویشی، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد و ماه‌منیر بیطاری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

در خلاصه داستان «لباس شخصی» که به یکی از پرونده‌های امنیتی پس از انقلاب می‌پردازد، آمده است: «به لباس‌شخصی‌ها بیشتر شک کن ...»

«لباس شخصی» نخستین فیلم بلند سینمایی امیرعباس ربیعی است که پس از چند سال توقیف، از ۲۴ تیر اکران عمومی خود را آغاز کرد.

این فیلم محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و پخش آن را دفتر پخش بهمن سبز برعهده دارد.

سایر عوامل فیلم سینمایی «لباس شخصی» عبارتند از مشاور کارگردان: ابراهیم حاتمی‌کیا، مدیر فیلمبرداری: هاشم مرادی، تدوین: مهدی سعدی، طراح صحنه و لباس: محمدرضا شجاعی، طراح جلوه‌های ویژه بصری: جواد مطوری، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، طراح چهره‌پردازی: محسن دارسنج، صداگذاری و میکس: مهرشاد ملکوتی و جواد غلامرضایی، مدیر صدابرداری: امیر عاشق‌حسینی، مدیر تولید: منصور غضنفری، دستیار تولید: افشین رئوفی، مدیر تدارکات: بهرام دانایی‌زادگان، آهنگساز: مسعود سخاوت‌دوست، عکاس: معین باقری و مدیر روابط عمومی: الهام عرشی‌زاده.