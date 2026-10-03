تشکری هاشمی: مترو تهران در شرایط اضطراری قابلیت پناهگاهی دارد

سیدجعفر تشکری رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: مترو به‌طور طبیعی این قابلیت را دارد که در مواقع ضروری به‌عنوان فضای امن مورد استفاده قرار گیرد و برای چند ساعت، امکان حضور شهروندان در ایستگاه‌های زیرزمینی وجود دارد.

وی افزود: بسیاری از خطوط متروی تهران زیر زمین احداث شده‌اند و به جز خط ۵ که بخش عمده آن روی زمین قرار دارد، سایر خطوط عمدتاً زیرزمینی هستند. همچنین بخش‌هایی از برخی خطوط ممکن است روی زمین باشد، اما خطوط ۳، ۴، ۶ و ۷ به‌طور کامل زیرزمینی هستند.

تشکری هاشمی ادامه داد: در شرایط اضطراری، ایستگاه‌های مترو می‌توانند با پیش‌بینی تمهیدات لازم به‌عنوان پناهگاه موقت مورد استفاده قرار گیرند و حتی امکان استفاده از تونل‌ها نیز در شرایط خاص قابل بررسی است.

پناهگاه مترو برای اقامت طولانی‌مدت طراحی نشده است

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تأکید کرد: باید میان استفاده اضطراری از مترو و ایجاد پناهگاه‌های دائمی تفاوت قائل شد. اگر قرار باشد شهروندان برای مدت طولانی در مترو اسکان پیدا کنند، زیرساخت‌هایی مانند شبکه آب، فاضلاب و برق پایدار باید به‌صورت مستقل طراحی و تأمین شود.

وی گفت: در صورتی که قرار باشد مترو در زمان غیرفعال بودن شبکه برای مدت طولانی به‌عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار گیرد، این نیازمندی‌ها باید از قبل پیش‌بینی و برای آنها تجهیزات و زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: ظرفیت فعلی مترو برای پناه گرفتن موقت شهروندان و حضور آنها برای چند ساعت مناسب است، اما اصولاً پناهگاه‌ها برای اقامت طولانی‌مدت و اسکان مردم طراحی نمی‌شوند.

وی در پایان گفت: امیدواریم هیچ‌گاه شرایطی پیش نیاید که شهروندان نیازمند استفاده از چنین ظرفیت‌هایی باشند، اما مردم باید اطمینان داشته باشند که در اعماق زمین و در شبکه متروی تهران، فضاهایی وجود دارد که با اتخاذ تمهیدات لازم می‌تواند در شرایط اضطراری به‌عنوان محل امن موقت مورد استفاده قرار گیرد.