  1. جامعه
  2. شهری
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۶

تشکری هاشمی: مترو تهران در شرایط اضطراری قابلیت پناهگاهی دارد

تشکری هاشمی: مترو تهران در شرایط اضطراری قابلیت پناهگاهی دارد

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: ایستگاه‌های مترو تهران در شرایط اضطراری می‌توانند برای چند ساعت به‌عنوان پناهگاه موقت شهروندان مورد استفاده قرار گیرند.

سیدجعفر تشکری رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: مترو به‌طور طبیعی این قابلیت را دارد که در مواقع ضروری به‌عنوان فضای امن مورد استفاده قرار گیرد و برای چند ساعت، امکان حضور شهروندان در ایستگاه‌های زیرزمینی وجود دارد.

وی افزود: بسیاری از خطوط متروی تهران زیر زمین احداث شده‌اند و به جز خط ۵ که بخش عمده آن روی زمین قرار دارد، سایر خطوط عمدتاً زیرزمینی هستند. همچنین بخش‌هایی از برخی خطوط ممکن است روی زمین باشد، اما خطوط ۳، ۴، ۶ و ۷ به‌طور کامل زیرزمینی هستند.

تشکری هاشمی ادامه داد: در شرایط اضطراری، ایستگاه‌های مترو می‌توانند با پیش‌بینی تمهیدات لازم به‌عنوان پناهگاه موقت مورد استفاده قرار گیرند و حتی امکان استفاده از تونل‌ها نیز در شرایط خاص قابل بررسی است.

پناهگاه مترو برای اقامت طولانی‌مدت طراحی نشده است

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تأکید کرد: باید میان استفاده اضطراری از مترو و ایجاد پناهگاه‌های دائمی تفاوت قائل شد. اگر قرار باشد شهروندان برای مدت طولانی در مترو اسکان پیدا کنند، زیرساخت‌هایی مانند شبکه آب، فاضلاب و برق پایدار باید به‌صورت مستقل طراحی و تأمین شود.

وی گفت: در صورتی که قرار باشد مترو در زمان غیرفعال بودن شبکه برای مدت طولانی به‌عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار گیرد، این نیازمندی‌ها باید از قبل پیش‌بینی و برای آنها تجهیزات و زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: ظرفیت فعلی مترو برای پناه گرفتن موقت شهروندان و حضور آنها برای چند ساعت مناسب است، اما اصولاً پناهگاه‌ها برای اقامت طولانی‌مدت و اسکان مردم طراحی نمی‌شوند.

وی در پایان گفت: امیدواریم هیچ‌گاه شرایطی پیش نیاید که شهروندان نیازمند استفاده از چنین ظرفیت‌هایی باشند، اما مردم باید اطمینان داشته باشند که در اعماق زمین و در شبکه متروی تهران، فضاهایی وجود دارد که با اتخاذ تمهیدات لازم می‌تواند در شرایط اضطراری به‌عنوان محل امن موقت مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 6960444
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمدی IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      پناهگاه استاندارد مختص خودش رو داره! سرویس بهداشتی، محل مناسب اسکان، ورودی و خروجی مناسب. اینکه مترو چون زیر زمینه و تونل داره که نمیشه بعنوان پناهگاه استفاده کرد!
    • صادق IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      بسیارعالی.میتوان درقسمتهای مختلف مترو دربهاومسیرهای اضطراری ایجادکرد تادرمواقع ضروری مورداستفاده قرارگیرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها