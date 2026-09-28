پخش «طلوع» در سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله؛ نگاه شاعرانه داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، در سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان، مستند «طلوع» بهکارگردانی محمدباقر شاهین و تهیهکنندگی فاطمه خاوری با موضوع تشیع پیکر این شهید و آغاز دورهای جدید در حیات مقاومت و مردم لبنان روی آنتن شبکه پرس تیوی میرود.
محمدباقر شاهین کارگردان «طلوع»، درباره چگونگی و روند ساخت این مستند به خبرنگار مهر توضیح داد: من و همکارانم سال ۱۴۰۳ و در زمان جنگ صهیونیست و حزبالله و شهادت سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفیالدین لبنان بودیم. میدانستم که مراسم تشییع پیکر سیدحسن نصرالله دیر یا زود برگزار میشود و خیلی دلم میخواست هم در مراسم حضور داشته باشم و هم یک مستند از آن تهیه کنم.
وی ادامه داد: پساز بازگشت از لبنان و در ۲ هفته مانده به مراسم تشییع، طرح ساخت مستند «طلوع» را به پرس تیوی ارائه دادیم که مورد استقبال شبکه قرار گرفت. قرار بود در یکی از بزرگترین و باشکوهترین تشییعهای قرن اخیر حضور پیدا کنیم و دوست داشتیم با یک نگاه شاعرانه و حماسی، این لحظات تاریخی و فراموشناشدنی را ضبط و ثبت کنیم.
کارگردان «طلوع» با اشاره به چالشهای تولید این مستند عنوان کرد: برای تولید با یک چالش بزرگ مواجه بودیم، قرار بود در یک بازه زمانی یکروزه، از پیشاز طلوع آفتاب تا انتهای شب که پیکر شهید حسن نصرالله به خاک سپرده شد، از مراسم تشییع، مستند تولید کنیم. باید همه موارد را پیشبینی میکردیم. ممکن بود هر اتفاقی بیفتد و حتی امکان داشت فیلمنامهای که به شبکه پرس تیوی ارائه داده بودیم هم دستخوش تغییراتی شود. مثلاً این احتمال داده میشد که بمباران یا تروری صورت بگیرد. به همین دلیل، تلاش کردیم تا همه احتمالات و اتفاقات را لحاظ کنیم.
وی بر نگاه شاعرانه و حماسی در ساخت مستند «طلوع» تأکید کرد و افزود: علاوه بر پوشش مراسم تشییع، تلاش کردیم تا اتفاقات پشت صحنه را نیز از دست ندهیم. مصاحبههای متعددی هم با تشییعکنندگان گرفته شد که البته در این اثر مورد استفاده قرار نگرفتند. همچنین به یک راوی برای روایت آنچه در مستند میگذرد فکر میکردیم و درنهایت به این نتیجه رسیدیم که راوی «طلوع» خود شهید سیدحسن نصرالله باشد. او سخنرانی ماهر و مسلط به کلمات بود و به همین دلیل از صدا و جملات خود شهید مقاومت استفاده کردیم تا راوی مستند باشند.
کارگردان مستند «طلوع» بیان کرد: برای ساخت این مستند ۱۰ روز در لبنان مستقر بودیم و با مردم و گروههای مختلف از کشورها، ملیتها و فرهنگهای مختلف مواجه شدیم. مصاحبههای خیلی خوبی با آنها گرفته شد که میشود یک مستند دیگر با محوریت همین مصاحبهها تولید کرد.
شاهین در پایان با اشاره به زمان ۲۵ دقیقهای مستند «طلوع» یادآور شد: مراسمهایی مانند تشییع پیکر سیدحسن نصرالله با گذر زمان معانی عمیقتری پیدا میکنند و حتی جای کار بیشتری دارند. به ویژه که جبهه مقاومت در این چند سال شاهد اتفاقاتی بوده که میتوانست در عرض ۵۰ سال رخ دهد. این جبهه اما بهدلیل فرهنگ مقاومت، تابآوری و بالابودن آستانه تحمل همچنان پابرجاست.
در این مستند رزان عملوش مدیر تولید، بارقه عربی مجری طرح و برنامهریز، امیر بابایی و ضیا حاتمی فیلمبردار و فؤاد تقیزاده و سیداحمد میرمحمدی نیز تدوین را بر عهده داشتند.
نظر شما