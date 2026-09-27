به گزارش خبرنگار مهر، گشت مشترک بازرسی از نانوایی‌های شهرستان خرم‌آباد با هدف بررسی روند اجرای طرح دوگانه‌سوز شدن واحدهای نانوایی و افزایش آمادگی این واحدها برای تداوم پخت و توزیع نان در شرایط بحرانی و اضطراری انجام شد.

این گشت مشترک با حضور سرپرست اداره غله شهرستان، معاون اتحادیه صنف نانوایان و تسهیل‌گر بنیاد علوی از واحدهای نانوایی شهرستان خرم‌آباد انجام گرفت.

بررسی روند اجرای طرح دوگانه‌سوز

محور اصلی این بازدیدها، بررسی وضعیت اجرای طرح دوگانه‌سوز شدن نانوایی‌ها با استفاده از موتور برق و LPG و بهره‌مندی واحدها از تسهیلات کم‌بهره عنوان شده است.

اجرای این طرح با هدف افزایش آمادگی نانوایی‌ها برای تأمین مستمر و بدون وقفه نان مورد نیاز شهروندان در شرایط بحرانی و اضطراری و استمرار خدمات‌رسانی این واحدها در هر شرایطی در دستور کار قرار گرفته است.

ثبت اطلاعات ۱۱۰ نانوایی در ۱۰ روز

بر اساس این گزارش، در دهمین روز از اجرای گشت‌های مشترک، در مجموع ۱۱۰ بازدید از واحدهای نانوایی خرم‌آباد انجام و اطلاعات واحدهای مربوطه ثبت شده است.

در جریان این بازدیدها، برخی واحدها با چالش‌هایی از جمله نداشتن کارت مباشرت، نبود ضامن و مشکلات مربوط به اعتبارسنجی بانکی برای دریافت تسهیلات مواجه بوده‌اند.

۲۲ واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند

با وجود مشکلات موجود، تاکنون ۲۲ واحد نانوایی موفق به دریافت تسهیلات طرح دوگانه‌سوز شده‌اند و ۴۰ واحد دیگر نیز در مراحل نهایی دریافت تسهیلات قرار دارند.

اداره غله و خدمات بازرگانی شهرستان خرم‌آباد اعلام کرده است که روند بازدید و پیگیری وضعیت واحدهای نانوایی با هدف پیشبرد طرح دوگانه‌سوز و افزایش آمادگی این واحدها برای استمرار خدمات‌رسانی ادامه خواهد داشت.