به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود عصر یکشنبه در نشست با فرمانداران با اشاره به آخرین وضعیت راه‌اندازی نرم‌افزار یکپارچه صدور پروانه ساختمانی روستایی اظهار کرد: طراحی این نرم‌افزار به پایان رسیده و مرحله اجرای آزمایشی آن نیز آغاز شده است.

وی افزود: در جریان اجرای آزمایشی، دو مورد نیازمند اصلاح و تکمیل شناسایی شده که اقدامات لازم برای رفع این موارد در حال انجام است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه اتصال نرم‌افزار صدور پروانه روستایی به سامانه جدید صدور شناسه یکتا در دست انجام است، گفت: با تکمیل این اتصال، فرآیند صدور پروانه و امور مرتبط با آن به صورت یکپارچه انجام خواهد شد.

دادبود اتصال این نرم‌افزار به پنجره واحد را از دیگر اقدامات در حال اجرا عنوان کرد و افزود: پس از این اتصال، استعلام‌های مورد نیاز برای صدور پروانه ساختمانی روستایی به صورت مستقیم از طریق پنجره واحد انجام می‌شود.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش تخلفات و خطاها در فرآیند صدور پروانه ساختمانی در مناطق روستایی اعلام کرد و گفت: راه‌اندازی این سامانه می‌تواند موجب انسجام بیشتر و شفافیت در فرآیند صدور پروانه در روستاها شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران همچنین از انتخاب یک شهرستان به عنوان نمونه برای آغاز اجرای این طرح خبر داد و تصریح کرد: انتخاب شهرستان نمونه در دستور کار قرار گرفته و همزمان با نزدیک شدن به روز روستا، برنامه‌های مربوط به رونمایی و اجرای این سامانه نیز پیگیری خواهد شد.

دادبود در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تا پایان سال تمامی شهرستان‌های مازندران به نرم‌افزار یکپارچه صدور پروانه ساختمانی روستایی متصل خواهند شد.