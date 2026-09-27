داریوش صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر نقش راهبردی راهآهن کرمانشاه در توسعه زنجیره تأمین و ترانزیت کالا تأکید کرد و گفت: گمرکات استان آمادگی دارد با تکمیل زیرساختهای مورد نیاز، از فعالیتهای حملونقل ترکیبی بهویژه در حوزه فرآوردههای نفتی پشتیبانی کند.
وی این اظهارات را در جریان بازدید از زیرساختهای حملونقل ریلی استان و با حضور مدیرکل راهآهن کرمانشاه و معاونان فنی و حراست مطرح کرد و افزود: ایجاد ساختمان اداری گمرک و تعیین محدوده اختصاصی گمرکی در ایستگاه راهآهن، زمینه ارائه خدمات تخصصی به شرکتهای فعال در حوزه حملونقل سوخت را فراهم میکند.
صادقی با اشاره به ظرفیت کرمانشاه در بخش حملونقل ترکیبی اظهار کرد: فراهم شدن این زیرساختها، پیششرط عملیاتی شدن مسیر انتقال ترکیبی قیر و مشتقات نفتی است؛ مسیری که از مرز پرویزخان آغاز میشود و از طریق شبکه ریلی تا مرزهای شرقی کشور برای صادرات به کشورهای همسایه ادامه خواهد یافت.
سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه تعیین محدوده گمرکی و محصورسازی فضای مورد نظر را از اقدامات مهم برای آغاز این فرآیند دانست و تصریح کرد: ایجاد این محدوده میتواند به تسهیل تشریفات گمرکی و کاهش زمان انجام فرآیندها کمک کند و بستر مناسبتری را در اختیار صاحبان کالا و شرکتهای حملونقل قرار دهد.
وی ادامه داد: هدف گمرکات استان این است که از ظرفیتهای موجود در بخش حملونقل و زیرساختهای ریلی برای رونق اقتصادی منطقه و تقویت تجارت خارجی استفاده شود و در همین راستا همکاری با مجموعه راهآهن و فعالان این حوزه دنبال خواهد شد.
صادقی خاطرنشان کرد: گمرکات استان با همکاری نزدیک با سازمان راهآهن و فعالان بخش حملونقل، تمام توان خود را برای تسهیل امور ترانزیتی و تقویت جایگاه اقتصادی کرمانشاه به کار خواهد گرفت.
در ادامه این بازدید، بدخشان، مدیرکل راهآهن استان کرمانشاه نیز بر ضرورت توسعه زیرساختهای ریلی و نقش مکمل گمرک در رونق حملونقل ریلی تأکید کرد و گفت: تقویت توانمندیهای ریلی علاوه بر کاهش هزینههای لجستیکی، میتواند جایگاه و اعتبار ترانزیتی استان را در سطح بینالمللی ارتقا دهد.
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