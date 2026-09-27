سیامک آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش جهاددانشگاهی در بخش فنی و مهندسی رویداد «قهرمان قلهها» اظهار کرد: مجموعه جهاددانشگاهی برای شناسایی و حمایت از ایدههای جوانان کرمانشاهی در این رویداد تلاش خواهد کرد.
وی افزود: در عرصه فنی و مهندسی، طرحها و ایدههای مرتبط با رباتیک و الکترونیک، برنامهنویسی، بازیسازی، اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی پذیرش خواهد شد و زمینه برای بررسی و هدایت این طرحها فراهم شده است.
آزادی با اشاره به حضور کارشناسان جهاددانشگاهی در این فرآیند تصریح کرد: تعدادی از همکاران این مجموعه به عنوان مشاور و منتور، راهبری طرحها را بر عهده خواهند داشت و در نهایت داوری ایدهها نیز در جهاددانشگاهی انجام میشود.
رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای ارائه خدمات مشاورهای به متقاضیان، میز مشاوره در جهاددانشگاهی پیشبینی شده و کارشناسان این مجموعه آماده راهنمایی علاقهمندان در حوزه فنی و مهندسی هستند.
وی ادامه داد: متقاضیان میتوانند با مراجعه حضوری به حوزه معاونت آموزش جهاددانشگاهی از این خدمات استفاده کنند و همچنین از طریق تماس با شماره ۳۱۰۳۱ - ۰۸۳ داخلی ۳۱۱، راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت کنند.
آزادی با اشاره به استفاده از ظرفیتهای مختلف جهاددانشگاهی برای معرفی و پشتیبانی از این رویداد گفت: معاونت آموزش و پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی تمهیدات لازم را برای اطلاعرسانی درباره رویداد به مخاطبان حوزه فنی و مهندسی در دست اجرا دارند.
رویداد «قهرمان قلهها» در پنج عرصه ورزشی، هنری و ادبی، فنی و مهندسی، فرهنگی و مذهبی و رسانهای برگزار میشود و هر یک از این عرصهها به صورت مستقل مورد داوری قرار گرفته و قهرمان خود را معرفی خواهد کرد.
علاقهمندان برای آغاز فرآیند ثبتنام میتوانند عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۱۹۵۴ ارسال کنند و پس از دریافت لینک، اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنند.
نظر شما