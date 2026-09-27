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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۱

صفایی: ۱۰۵۰ تن کود اوره میان کشاورزان کرمانشاه توزیع شد

صفایی: ۱۰۵۰ تن کود اوره میان کشاورزان کرمانشاه توزیع شد

کرمانشاه - مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه از توزیع ۱۰۵۰ تن کود شیمیایی اوره توسط تشکل‌های تعاون روستایی میان کشاورزان استان خبر داد.

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ادامه روند تأمین و توزیع کود شیمیایی اوره در سطح استان خبر داد و گفت: توزیع این نوع کود از اوایل شهریورماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران به همراه شرکت خدمات حمایتی کشور، مسئولیت مباشرت در توزیع کود شیمیایی را بر عهده دارند.

صفایی افزود: در یک ماه اخیر، یک هزار و ۵۰ تن کود شیمیایی اوره توسط تشکل‌های وابسته به تعاون روستایی استان کرمانشاه در میان کشاورزان توزیع و در اختیار آنان قرار گرفته است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه این عملیات از طریق تشکل‌های زیرمجموعه انجام شده است، تصریح کرد: شرکت‌های تعاونی روستایی و شرکت‌های تعاونی تولید در فرآیند توزیع کود اوره در سطح استان مشارکت داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: شبکه تعاون روستایی استان برای تداوم روند تأمین و توزیع انواع کودهای شیمیایی تلاش می‌کند تا کشاورزان استان با کمبود در این زمینه مواجه نشوند.

صفایی ادامه داد: تلاش مجموعه تعاون روستایی بر این است که کود مورد نیاز کشاورزان در صورت نیاز و به میزان کافی در اختیار آنان قرار گیرد و روند تأمین و توزیع این نهاده همچنان ادامه داشته باشد.

کد مطلب 6960711

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