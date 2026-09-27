صفایی: ۱۰۵۰ تن کود اوره میان کشاورزان کرمانشاه توزیع شد

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ادامه روند تأمین و توزیع کود شیمیایی اوره در سطح استان خبر داد و گفت: توزیع این نوع کود از اوایل شهریورماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران به همراه شرکت خدمات حمایتی کشور، مسئولیت مباشرت در توزیع کود شیمیایی را بر عهده دارند.

صفایی افزود: در یک ماه اخیر، یک هزار و ۵۰ تن کود شیمیایی اوره توسط تشکل‌های وابسته به تعاون روستایی استان کرمانشاه در میان کشاورزان توزیع و در اختیار آنان قرار گرفته است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با بیان اینکه این عملیات از طریق تشکل‌های زیرمجموعه انجام شده است، تصریح کرد: شرکت‌های تعاونی روستایی و شرکت‌های تعاونی تولید در فرآیند توزیع کود اوره در سطح استان مشارکت داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: شبکه تعاون روستایی استان برای تداوم روند تأمین و توزیع انواع کودهای شیمیایی تلاش می‌کند تا کشاورزان استان با کمبود در این زمینه مواجه نشوند.

صفایی ادامه داد: تلاش مجموعه تعاون روستایی بر این است که کود مورد نیاز کشاورزان در صورت نیاز و به میزان کافی در اختیار آنان قرار گیرد و روند تأمین و توزیع این نهاده همچنان ادامه داشته باشد.