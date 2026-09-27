فعالیت بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ کلاس چندپایه در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه معتمدی در آیین اختتامیه دوره توانمندسازی راهبران آموزشی و تربیتی لرستان با ارائه گزارشی از وضعیت مدارس چندپایه استان گفت: بیش از یک هزار و ۹۵۵ مدرسه و ۲ هزار و ۶۲۴ کلاس درس چندپایه در لرستان فعال است که بخش قابل توجهی از آنها در مناطق روستایی، عشایری و صعبالعبور قرار دارند.
وی افزود: دوره توانمندسازی راهبران آموزشی در قالب ۱۰ جلسه تخصصی و با حضور هشت استاد برگزار شد و طی این دوره، راهبران با رویکردهای تخصصی و مهارتهای مورد نیاز برای پشتیبانی آموزشی از مدارس چندپایه آشنا شدند.
حرکت از بازدید اداری به «راهبر بالینی بهبود»
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان با اشاره به نقش راهبران در پیوند میان سیاستهای آموزشی و فضای واقعی کلاس درس تصریح کرد: راهبران باید از یک بازدیدکننده اداری به «راهبر بالینی بهبود» تبدیل شوند و با حضور مؤثر در مدارس، مسائل آموزشی را شناسایی و تحلیل کرده و برای رفع آنها مداخله کنند.
معتمدی عدالت آموزشی را فراتر از تأمین فضا و تجهیزات دانست و گفت: عدالت آموزشی زمانی محقق میشود که دانشآموزان در دورافتادهترین مناطق نیز از فرصت آموزش باکیفیت برخوردار باشند.
وی افزود: راهبران آموزشی در این مسیر مسئولیت مهمی بر عهده دارند و باید در صورت مشاهده افت مهارتهای پایه یا مشکلات آموزشی، موضوع را بهعنوان یک هشدار جدی پیگیری و زمینه مداخله آموزشی را فراهم کنند.
تأکید بر تأمین تجهیزات مدارس چندپایه
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان در پایان با اشاره به مطالبات راهبران آموزشی برای اجرای الگوهای نوین آموزشی، بر ضرورت تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز مدارس چندپایه تأکید کرد و گفت: حمایت از معلمان این مدارس و فراهمکردن امکانات آموزشی مناسب، زمینه را برای ارتقای کیفیت آموزش در مناطق کمتر برخوردار فراهم خواهد کرد.
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