«امنیت غذایی» جبهه تازه جهادگران برای تقویت اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی غروب یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان جهادگر در سمنان، اظهار کرد: همان‌گونه که رزمندگان در دوران دفاع مقدس از کشور دفاع کردند، امروز نیز فعالان بخش کشاورزی با تولید و تأمین کالاهای اساسی، در مسیر تقویت امنیت غذایی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و ۱۱۸ شهید خانواده جهاد کشاورزی استان سمنان، افزود: یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی گرامی داشته می‌شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تداوم فشارهای خارجی، تحقق اقتصاد مقاومتی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی را ضروری دانست و یادآور شد: بخش کشاورزی یکی از محورهای مهم این رویکرد است و افزایش تولید محصولات اساسی می‌تواند به کاهش وابستگی و تقویت امنیت غذایی منجر شود.

قاسمی ادامه داد: مجموعه جهاد کشاورزی و بهره برداران این بخش با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود، برای افزایش تولید و تأمین محصولات مورد نیاز کشور تلاش می‌کنند و استمرار این روند نیازمند حمایت و همراهی همه بخش‌ها است.

وی با بیان اینکه توانمندی‌های داخلی ظرفیت قابل توجهی برای عبور از فشارهای اقتصادی ایجاد کرده است، افزود: تلاش فعالان بخش کشاورزی باید در مسیر افزایش بهره‌وری، تولید محصولات اساسی و تقویت پایداری زنجیره تأمین غذا ادامه پیدا کند.