خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- امین ناصری: موضوع نرخ کرایه تاکسی در کاشان در شرایطی بار دیگر به محل بحث میان رانندگان و مدیریت شهری تبدیل شده که تنها یک روز پیش از حضور رانندگان در شورای شهر، سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری اعلام کرده بود نرخ کرایه تاکسی افزایش نیافته و مبلغ هر کورس ۷۰ هزار ریال است.

اما صبح یکشنبه گروهی از رانندگان تاکسی با حضور در شورای اسلامی شهر کاشان، از شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های فعالیت خود گلایه کردند و خواستار بازنگری در نرخ‌های مصوب شدند. روایت رانندگان از هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری خودرو، در کنار توضیحات رئیس شورای شهر درباره تصویب اصلاحیه افزایش نرخ، نشان می‌دهد اختلاف میان هزینه‌های واقعی فعالیت تاکسی‌داران و نرخ فعلی کرایه، به موضوعی جدی در مدیریت حمل‌ونقل عمومی شهر تبدیل شده است.

رانندگی تاکسی برخلاف تصور عمومی، تنها هزینه سوخت و استهلاک روزانه خودرو نیست. تاکسی‌داران برای آنکه خودرو را به‌صورت مستمر در خطوط شهری فعال نگه دارند، با مجموعه‌ای از هزینه‌های تعمیرات دوره‌ای و اضطراری، تعویض قطعات، لاستیک، روغن و تعمیرات جلوبندی مواجه هستند.

یکی از رانندگان حاضر در شورای شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت قطعات و هزینه‌های تعمیر خودرو اظهار کرد: هزینه‌های نگهداری تاکسی در ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. از افزایش قیمت روغن، لاستیک و قطعات یدکی تا تعمیرات خودرو که بخش قابل توجهی از درآمد رانندگان را مصرف می‌کند.

وی با اشاره به هزینه تعمیر جلوبندی خودرو، رقم بالایی را برای این بخش از تعمیرات مطرح کرد و ابراز کرد: با درآمد فعلی، تأمین هزینه‌های زندگی برای برخی رانندگان و همکاران ما دشوار شده است.

البته ارقام و درصدهای مطرح‌شده از سوی رانندگان درباره میزان افزایش قیمت قطعات و هزینه‌های تعمیر، در این گزارش به‌عنوان اظهارات آنان نقل می‌شود و برای سنجش دقیق آن نیازمند بررسی رسمی قیمت‌ها و داده‌های اقتصادی است.

از صبح تا شب کار می‌کنیم، اما درآمد کافی نیست

یکی دیگر از رانندگان حاضر در جلسه با بیان اینکه برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور است ساعات طولانی کار کند، اظهار کرد: حتی با فعالیت از صبح تا شب نیز درآمد حاصل از تاکسی برای تأمین هزینه‌های خانوار و مخارج خودرو کافی نیست.

وی همچنین به کاهش فعالیت تاکسی‌ها در ساعات پایانی روز اشاره کرد و ابراز کرد: از حدود ساعت ۶ عصر به بعد، تعداد تاکسی‌های فعال در سطح شهر کاهش پیدا می‌کند.

از نگاه این راننده، مسئله تنها افزایش کرایه نیست؛ بلکه باید مجموعه هزینه‌های فعالیت تاکسی، درآمد راننده، شرایط اقتصادی شهروندان و ضرورت استمرار خدمات حمل‌ونقل عمومی همزمان مورد توجه قرار گیرد.

این موضوع یک دوگانه مهم را پیش روی مدیریت شهری قرار می‌دهد؛ از یک سو افزایش کرایه می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای بر رانندگان را جبران کند و از سوی دیگر، افزایش هزینه سفر شهری می‌تواند بر توان پرداخت شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، اثر بگذارد.

چرا نرخ کرایه تاکسی محل اختلاف شده است؟

نرخ کرایه تاکسی، بخشی از هزینه حمل‌ونقل روزانه شهروندان را تشکیل می‌دهد و هرگونه تغییر در آن باید میان چند مؤلفه متوازن شود؛ هزینه واقعی فعالیت خودرو، درآمد راننده، قدرت خرید شهروندان و ضرورت حفظ کیفیت و دسترسی حمل‌ونقل عمومی از جمله این مولفه ها است.

رانندگان معتقدند نرخ فعلی با هزینه‌هایی که برای فعالیت خودرو پرداخت می‌کنند تناسب ندارد. در مقابل، شهروندان نیز در شرایط اقتصادی موجود، افزایش هزینه سفرهای روزمره را به‌عنوان یکی دیگر از هزینه‌های خانوار تجربه خواهند کرد.

به همین دلیل، مسئله نرخ تاکسی را نمی‌توان صرفاً به اختلاف میان راننده و مدیریت شهری تقلیل داد. تصمیم درباره نرخ جدید، در نهایت بر دو گروه اصلی اثر می‌گذارد؛ رانندگانی که باید از محل درآمد تاکسی هزینه زندگی و نگهداری خودرو را تأمین کنند و شهروندانی که برای جابه‌جایی روزانه به این وسیله حمل‌ونقل وابسته‌اند.

پاسخ شورای شهر؛ اصلاحیه نرخ در مسیر قانونی

علیرضا مفرح با اشاره به درخواست رانندگان و افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو اظهار کرد: اصلاحیه افزایش نرخ کرایه تاکسی تدوین و پس از تصویب نهایی ابلاغ می شود.

به گفته وی، سازمان حمل‌ونقل و واحد تاکسیرانی اصلاحیه افزایش نرخ کرایه‌ها را تهیه و به شورای شهر ارسال کرده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر کاشان تصریح کرد: این لایحه هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی شورا بررسی و تصویب شده و سپس در صحن شورا نیز با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: این مصوبه برای تطبیق با قوانین به فرمانداری ارسال خواهد شد و پس از طی مراحل قانونی، نرخ جدید کرایه تاکسی اعلام می‌شود.

بر اساس توضیحات مفرح، مبلغ دقیق نرخ جدید و زمان اجرای آن هنوز نهایی نشده و پس از تکمیل فرآیند قانونی از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مسئله‌ای فراتر از عدد کرایه

آنچه در اعتراض امروز رانندگان تاکسی کاشان دیده شد، صرفاً مطالبه افزایش یک عدد در جدول کرایه‌ها نیست؛ بلکه نشانه‌ای از فشار هزینه‌ای بر بخشی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری است.

اگر هزینه قطعات، تعمیرات، لاستیک و سایر مخارج خودرو افزایش پیدا کند اما درآمد راننده متناسب با آن تغییر نکند، طبیعی است که موضوع فرسودگی ناوگان، کاهش انگیزه فعالیت و کاهش حضور تاکسی‌ها در برخی ساعات نیز اهمیت بیشتری پیدا کند.

از سوی دیگر، افزایش کرایه بدون توجه به توان اقتصادی شهروندان می‌تواند هزینه سفرهای درون‌شهری را برای خانوارها افزایش دهد. بنابراین تصمیم نهایی درباره نرخ کرایه باید علاوه بر جبران هزینه‌های رانندگان، پیامدهای آن برای مسافران و سطح استفاده از حمل‌ونقل عمومی را نیز در نظر بگیرد.

در این میان، شفافیت درباره مبنای محاسبه نرخ جدید اهمیت زیادی دارد. اینکه نرخ جدید بر اساس چه میزان افزایش هزینه خودرو، چه میزان پیمایش، چه تعداد سفر روزانه و چه سطح درآمدی برای راننده محاسبه شده است، می‌تواند به فهم بهتر تصمیم مدیریت شهری و کاهش اختلافات کمک کند.

اعتراض تاکسی‌داران کاشان اکنون وارد مرحله‌ای شده که تصمیم نهایی درباره آن در فرآیند قانونی قرار گرفته است. شورای شهر اصلاحیه افزایش نرخ کرایه را تصویب کرده و این مصوبه برای بررسی و تطبیق قانونی به فرمانداری ارسال می‌شود.

اما فارغ از رقم نهایی کرایه، مسئله اصلی همچنان پابرجاست: چگونه می‌توان میان هزینه واقعی فعالیت تاکسی‌داران، درآمد متعارف رانندگان و توان اقتصادی شهروندان تعادل ایجاد کرد؟

پاسخ به این پرسش تنها با اعلام یک نرخ جدید پایان نمی‌یابد. مدیریت شهری می‌تواند همزمان با تعیین نرخ، سازوکار شفاف محاسبه کرایه، وضعیت هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودرو، کیفیت خدمات، ساعات فعالیت تاکسی‌ها و وضعیت نوسازی ناوگان را نیز مورد توجه قرار دهد.