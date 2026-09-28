نجات بیش از ۳۵۰۰ شهروند گرفتار در آسانسورهای شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، هادی عیدیپور صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز ملی آتشنشانی و ایمنی، با تشریح عملکرد سازمان آتشنشانی شیراز در نیمه نخست سال جاری گفت: طی این مدت ۱۵۱ هزار و ۴۸۴ تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۵ هزار و ۵ عملیات توسط نیروهای آتشنشانی انجام شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲ هزار عملیات کاهش داشته است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اشاره به تفکیک مأموریتهای این سازمان گفت: عملیاتهای آتشنشانی در دو بخش اطفای حریق و امداد و نجات انجام میشود که در بخش اطفای حریق، ۳ هزار و ۹۶۹ عملیات طی نیمه نخست امسال ثبت شده است.
عیدیپور ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد کاهش داشته و در بخش امداد و نجات نیز ۸۵۰ عملیات در شش ماهه نخست سال جاری به ثبت رسیده است.
نجات ۳۵۶۹ نفر از آسانسور در شیراز
وی یکی از پرتکرارترین مأموریتهای آتشنشانی شیراز را نجات افراد گرفتار در آسانسور عنوان کرد و گفت: طی نیمه نخست سال جاری، نیروهای آتشنشانی ۳ هزار و ۵۶۹ شهروند گرفتار در آسانسورها را نجات دادند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز افزود: تعداد مأموریتهای نجات افراد محبوس در آسانسور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد کاهش داشته است.
کاهش حریق در ارتفاعات شیراز
عیدیپور همچنین از کاهش حریق در ارتفاعات و عرصههای پیرامونی شیراز خبر داد و بیان کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، ۲۸۲ مورد حریق در ارتفاعات و عرصههای پیرامونی شهر ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
وی همراهی شهروندان، رسانهها و گروههای مردمی را از عوامل مؤثر در کاهش حریقهای ارتفاعات دانست و گفت: اجرای برنامههای فرهنگسازی، پویش «نجات طبیعت»، همکاری ادارهکل منابع طبیعی استان، محیط زیست، گروههای مردمی و سازمانهای مردمنهاد و همچنین فعالیت اصحاب رسانه در کاهش این حوادث مؤثر بوده است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت بحران افزود: اقدامات مدیریت شهری در مجموعه شهرداری شیراز، برگزاری مستمر جلسات مدیریت بحران در سطح شهرستان و استان و نشستهای مرتبط در شهرداری، زمینه اجرای اقدامات مؤثر پیشگیرانه و کاهش حوادث را فراهم کرده است.
عیدیپور تصریح کرد: یکی از عوامل مؤثر در کاهش حوادث و ارتقای ایمنی شهری تداوم اقدامات پیشگیرانه و فرهنگسازی، مشارکت شهروندان در این موضوع لست.
نظر شما